天天2杯半糖手搖飲解渴 男子健檢發現糖尿病前期

台中市李姓男子多年來每天習慣喝2杯半糖紅茶解渴，他日前健康檢查發現罹患糖尿病前期，決定要戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望與糖尿病和平共存。

亞洲大學附屬醫院今天透過新聞稿指出，45歲李姓男子因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上2杯半糖紅茶，再加上本身不均衡的飲食習慣，長期累積下來造成身體代謝異常，接受健康檢查才發現罹患糖尿病前期，

亞大附醫營養科營養師劉彥均表示，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當（約710大卡），含糖量相當於13顆方糖（約66公克），都超出成人每天所需的攝取量，如果有人一天2杯以上，「那幾乎是爆量了」。

劉彥均說明，根據世界衛生組織（WHO）建議，每天糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好的情況是控制在5%以下，以成人每天飲食總熱量2000大卡為例，添加糖攝取不宜超過200大卡，1公克糖熱量4大卡計算，即為每天糖攝取應低於50公克（約10顆方糖）。

劉彥均指出，攝取過量的糖不僅會加速老化、容易蛀牙、增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

劉彥均進一步表示，若民眾在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖，另外挑選配料時也應該注意，像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都可能在無形中增加糖份攝取量。

她提醒，「糖」產生的危害不容小覷，切忌過量食用過量含糖飲料及甜食，除了市售手搖飲料需要注意含糖量的攝取外，挑選包裝飲料時，也要多加留意營養標示中的「糖」，控制每天攝取的總量，日常生活還是建議以飲用開水為主，人生才能甜蜜又健康。