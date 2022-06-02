快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

天天2杯半糖手搖飲解渴 男子健檢發現糖尿病前期

中央社／ 台中2日電

台中市李姓男子多年來每天習慣喝2杯半糖紅茶解渴，他日前健康檢查發現罹患糖尿病前期，決定要戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望與糖尿病和平共存。

亞洲大學附屬醫院今天透過新聞稿指出，45歲李姓男子因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上2杯半糖紅茶，再加上本身不均衡的飲食習慣，長期累積下來造成身體代謝異常，接受健康檢查才發現罹患糖尿病前期，

亞大附醫營養科營養師劉彥均表示，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當（約710大卡），含糖量相當於13顆方糖（約66公克），都超出成人每天所需的攝取量，如果有人一天2杯以上，「那幾乎是爆量了」。

劉彥均說明，根據世界衛生組織（WHO）建議，每天糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好的情況是控制在5%以下，以成人每天飲食總熱量2000大卡為例，添加糖攝取不宜超過200大卡，1公克糖熱量4大卡計算，即為每天糖攝取應低於50公克（約10顆方糖）。

劉彥均指出，攝取過量的糖不僅會加速老化、容易蛀牙、增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

劉彥均進一步表示，若民眾在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖，另外挑選配料時也應該注意，像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都可能在無形中增加糖份攝取量。

她提醒，「糖」產生的危害不容小覷，切忌過量食用過量含糖飲料及甜食，除了市售手搖飲料需要注意含糖量的攝取外，挑選包裝飲料時，也要多加留意營養標示中的「糖」，控制每天攝取的總量，日常生活還是建議以飲用開水為主，人生才能甜蜜又健康。

延伸閱讀

宏碁智醫南向 傳捷報

燕麥奶行情正夯！萬波攜手OATSIDE全新上市「燕麥蘭葉那堤」，整瓶門市也買得到

宏碁智醫AI軟體醫材 導入泰國、印度醫院

新冠肺炎確診者 糖尿病如影隨形

相關新聞

醫曝兒童染疫4大特殊症狀 警訊徵兆一次看懂

有兒科醫師觀察各國兒童染疫症狀，發現哮吼症、神經學症狀、心肌炎明顯增加，且部分年齡層連症狀都有細微差異，染疫6週內也須提...

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內...

13縣市大雨特報易有短延時強降雨 注意雷擊強風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、宜蘭地區、基隆北海岸及西半部山區有局部大雨發生...

光害、人類干擾下 大安森林公園如何復育螢火蟲？

大安森林公園最有名的螢火蟲復育，幾乎是2013年基金會一成立就開始規劃進行，隔年就成功開始結合生態教育的賞螢活動，成為大安森林公園最受歡迎的活動之一。外來種植物太多，過去的原始性草地都已經消失，這還只是當時大安森林公園生態難題的冰山一角。

端午節石門知名肉粽街將湧車潮 警加強北海岸交通疏導

北海岸石門區一帶有許多知名肉粽名店，有如肉粽街，明天就是端午節，近日每天都湧入很多來買肉粽的車潮，不少慕名而來的遊客排。...

超商賣場購買4大類商品可獲500綠點 再抽1萬元購物金

6月5日是「世界環境日」，環保署順應今年世界環境日主題「只有一個地球，呼籲民眾透過改變消費行為來愛護地球環境，並趁勢加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。