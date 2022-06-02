光害、人類干擾下 大安森林公園如何復育螢火蟲？

生活在台灣，你是否也曾好奇過，為什麼城市裡的樹總是瘦瘦弱弱，就連公園裡的樹都長不大？

因為這樣一個問號展開的契機，五位教授台大教授在九年前集結成隊，學者、企業家開始一個拉一個走進大安森林公園；一步一腳印到最後，竟實現了台灣最值得驕傲的生態森林公園。

俗話說「一方水土養一方人」，環境影響當地人們的生活方式。不過，至少人類還能適應不同環境，動植物就沒有那麼大的彈性；所在的環境，直接決定了牠們能不能存活。

一個地方的氣候、土壤、水文影響植物的生長，植物又決定能吸引哪些昆蟲動物來定居覓食，一環扣一環的食物鏈，生態系就這樣成形。所謂「生態復育」和「棲地營造」，就是靠人為方式，把環境恢復到原始狀態。

大安森林公園最有名的螢火蟲復育，幾乎是2013年基金會一成立就開始規劃進行，隔年就成功開始結合生態教育的賞螢活動，成為大安森林公園最受歡迎的活動之一。聯合報記者吳家宇／攝影

台大生物資源暨農學院前院長、大安森林公園之友基金會執行長楊平世解釋，例如草地，在人類眼裡看起來可能都差不多，「其實野外的原始性草地裡有許多原生植物，可作為蝴蝶或昆蟲的食物來源；但是現在的公園都變成單一草種，太人工化，就沒有多樣性的昆蟲、鳥類。」

外來種植物太多，過去的原始性草地都已經消失，這還只是當時大安森林公園生態難題的冰山一角。

當時包含楊平世在內，一群在動植物、昆蟲、地質、水文、氣象等不同領域分別「喊水會結凍」的台灣權威級教授，在大安森林公園裡進行了超過50個基礎調查研究，從地面到水裡、從微氣候到周遭人文，這才發現眼前的「公園生態化」任務，幾乎可以用百廢待興來形容。

也因為有這些研究資料為基礎，讓專家們可以「關關難過關關過」，用科學的方法進行土壤、排水改良，種植原生植物、維養樹木改善環境，以肉眼可見的有感效率，展開大安森林公園的生態復育。

市中心的螢火蟲 讓國際都驚艷

例如大安森林公園最有名的螢火蟲復育，幾乎是2013年基金會一成立就開始規劃進行，隔年就成功開始結合生態教育的賞螢活動，成為大安森林公園最受歡迎的活動之一。

2017年世界螢火蟲大會在台灣，來自國際的專家看到後更大為感動。當全世界都還在調查螢火蟲種類、保護螢火蟲棲地，台灣已經做到復育，而且就在都市核心；穿著西裝高跟鞋、搭著通勤線捷運就能去看螢火蟲，還結合了良好的環境教育。

其實，大安森林公園的螢火蟲復育一開始其實並不被看好；所有人都質疑，怎麼有辦法在光害、人類活動干擾這麼多的都心公園，養活螢火蟲？

為了營造適合螢火蟲的生存環境，基金會把公園裡的小水泥池打掉、建置生態池，用黏土取代水泥防止滲水，並在周遭種植北部池邊常見的原生植物。這些植物同時扮演了天然圍籬的角色，在人螢分道的基礎上進一步隔開賞螢人群，保護螢火蟲棲地。

然而屋漏偏逢連夜雨。2015年一月台灣出現霸王級寒流，隔天正巧就是施放螢火蟲幼蟲的日子，低溫對幼蟲的存活再加了一層不確定性。

「當時還有網友唱衰，說我們是在營造『螢火蟲之墓』，聽了心裡真的難過的。」楊平世說。他至今回憶還歷歷在目，從一月施放，到四月一日螢火蟲羽化，守了近三個月；看到螢火蟲的那一刻，真的眼淚盈眶而出。

之後，螢火蟲成功繁衍，數量一年比一年多；直到2018年因外來種大理石文螯蝦的危害，才又減少。

大安森林公園-螢火蟲-幼蟲-復育-習性-棲地-生態復育-生態公園-SDGs基金會依生物習性打造螢火蟲的合適棲地，再將圖中幼蟲放入復育。圖片來源：大安森林公園之友基金會

花若盛開、蝴蝶自來 真功夫在於「怎麼讓對的花開」

比起螢火蟲單一個「明星物種」，大安森林公園更重要的變化，還是在整個生態環境的營造維護、衍生多樣性的物種；豐碩成果還吸引到新加坡、香港、泰國不同單位，特地前來取經。

例如，大安森林公園的生態池原本只是一個小水池，周邊只有零星幾種植物。透過進一步栽植，把植物種類增加到4、50種，自然就吸引多樣性的生物前來。

現在，公園裡的蜻蜓已經多達40多種，蝴蝶、鳥類、蛙類的種類和數量也都有增加；甚至有鳳頭蒼鷹在此定居，還誕下鳳頭蒼鷹寶寶，成為大安森林公園裡的動物明星。

「這裡面只有螢火蟲是刻意野放的，剩下的生物都是從自然界裡主動向大安森林公園靠攏，來了就不走了，」楊平世說。

隨著生態越來越多樣，基金會的生態教育課程也變得更豐富，在原先的啄木鳥樹木、螢火蟲培訓、大樹講堂之外又開了甲蟲班，接下還打算再開蝴蝶班、蜻蜓班。

不過，營造生態環境可不只是多種植物、把植物種下去這麼簡單。

在民眾看不到的地方，還有大量的工作在進行：像是從地底下就得做硬度測試、檢視排水性，再施工改善土壤、水文條件，還得分區一小塊一小塊施做，以免影響到公園裡民眾的日常活動；而且每做一個地方，基金會都會在地表用透水瀝青材質把雨水留下來，存到地底可儲存50噸水量的水撲滿，形成自然的生態循環。

土壤、植物種類的搭配也都有學問。像是想要吸引蝴蝶定居，就得種蝴蝶吃的原生蜜源植物，怕風的樹也不能種在迎風面。

為了改良土壤，基金會還做過一項測試：用六種不同改良方法測試生長阿勃勒的生長，發現不同方法長出的樹木，在短短三年內就長成了不同「量級」，生長速度有明顯差異。

餵食、放生文化若不改 生態公園隨時有危機

除了棲地營造、生態復育，維持生態還有一項重要的任務是「平衡」：避免外來種或單一物種因人為干擾而繁衍過度，侵害到其他物種的生存空間。

像是公園裡的松鼠會啃樹皮，又因為民眾餵食增加繁衍，數量已經明顯多過大安森林公園的生態負荷量，就變成令人頭痛的問題。

又例如大理石紋螯蝦。這種外來種會在棲地水域裡掠奪，而且繁殖力極強，使得水域裡的其他生物活不下去，螢火蟲的數量到去年減少到只剩約100隻。

基金會不得不「砍掉重練」，把水放乾、徹底清理水池裡的大理石紋螯蝦，好不容易已經展現成果的螢火蟲復育，也得捲土重來。

楊平世苦惱地說：「這件事給我們很大的衝擊，真的要呼籲不能再任意餵養和放生，否則大家好不容易建立的生態，一下子就被破壞掉。」

楊平世-大安森林公園-復育-專家-螢火蟲-生態公園-SDGs楊平世等專家投入改善公園生態環境，但永續發展則需全體人民一同努力。圖片來源：大安森林公園之友基金會

實現永續城市 需要整個城市來幫忙

慶幸的是，雖然復育生態的路上有挫折，一路上遇到的善念和幫助卻更多，支持團隊繼續熱忱地走下去。

像是基金會當年在公園推行生態防蚊，就受到新萬仁力挺，主動贊助全年的防蚊液；規劃蝴蝶島的時候，剛好遇到板橋亞東醫院整建生態園，提供了很多蜜源植物。而基金會從一開始得以成立營運，就是因為有全聯董事長林敏雄等一群企業家，因為認同基金會的理念而無私地出錢出力，從一開始每年2,000多萬到現在的一年4,000萬經費，更是由林敏雄個人出資支持。

最重要的是，還有一群關懷生態的熱心志工，日復一日為大安森林公園揮汗貢獻心力，為生態復育維護清理的繁重工作提供動力。「只要是做對的事，就會有另一些人願意來幫忙。」楊平世的話裡行間充滿感謝。

從一群人開始影響更多人，就像蝴蝶效應，小小的動作持續做下去，就能創造大大的改變，實現「自然就在你身邊」的永續城市近在眼前。

「全文轉載自未來城市(為什麼BNT等六大新冠疫苗，關鍵推手都是女性？｜疫苗女王1)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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