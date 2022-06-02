快訊

口罩政策有望鬆綁？ 陳時中：「這1情況」可考慮免戴

7964確診者住院中 陳時中：病床使用雙北略降、其他地方略升

病歿+144例、90人未打滿3劑疫苗 再增9歲確診童家中死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
醫師示範民眾正確潔牙方法，除刷牙外，可以牙線或沖牙機輔助。圖／讀者提供
醫師示範民眾正確潔牙方法，除刷牙外，可以牙線或沖牙機輔助。圖／讀者提供

端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內部呈酸性，酸蝕牙齒琺瑯質，正確作法要先大量漱口。

高雄欣美牙醫診所院長鄭胤捷指出，最近院內急性牙痛患約增一倍，都是吃多粽子吃但沒正確潔牙，造成牙齦發炎疼痛。有名患者吃肉粽時牙齒當場斷裂，原因可能是平時沒正確保養，齒質結構脆弱，加上咬合受力不當，才造成斷牙。

鄭表示，吃粽子後如果沒做好口腔清潔，會導致齲齒、牙齦發炎，甚至惡化成牙周病。但很多人常犯的錯誤是，吃完粽子馬上刷牙以為清潔效果最好，反而會導致口腔內部呈酸性，酸蝕牙齒琺瑯質。

鄭胤捷說，粽子主要食材是糯米，黏性強又油，食物易卡在齒縫或殘留牙齒與牙齦間，時間一長，糯米內的醣類發酵滋生細菌，就容易造成牙齦炎、齲齒，患牙周病。

因此吃完粽子正確作法是先大量漱口降低酸性，或用具抗菌濾芯的沖牙機，使用弱鹼性的水平衡口腔酸性。接著用貝氏刷牙法，刷洗牙齒與牙肉交界，也利用牙線，牙線棒或沖牙機沖淨殘渣，達到潔牙效果，如果齲齒沒能妥善治療，後續還會產生口臭、牙縫變大、牙槽骨萎縮、牙齒脫落等問題。

高雄有民眾吃粽後造成斷牙慘劇。圖／讀者提供
高雄有民眾吃粽後造成斷牙慘劇。圖／讀者提供

延伸閱讀

境外生端午節無法回家 世新大學發粽子解鄉愁

嘉市沉睡大白熊換端午應景口罩 還掛2顆大粽子

竹市府送262名獨老應景粽子禮盒 加碼送街友防疫皂

營養師親授吃粽「4大撇步」 吃對方法免驚消化不良

相關新聞

醫曝兒童染疫4大特殊症狀 警訊徵兆一次看懂

有兒科醫師觀察各國兒童染疫症狀，發現哮吼症、神經學症狀、心肌炎明顯增加，且部分年齡層連症狀都有細微差異，染疫6週內也須提...

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內...

13縣市大雨特報易有短延時強降雨 注意雷擊強風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、宜蘭地區、基隆北海岸及西半部山區有局部大雨發生...

光害、人類干擾下 大安森林公園如何復育螢火蟲？

大安森林公園最有名的螢火蟲復育，幾乎是2013年基金會一成立就開始規劃進行，隔年就成功開始結合生態教育的賞螢活動，成為大安森林公園最受歡迎的活動之一。外來種植物太多，過去的原始性草地都已經消失，這還只是當時大安森林公園生態難題的冰山一角。

端午節石門知名肉粽街將湧車潮 警加強北海岸交通疏導

北海岸石門區一帶有許多知名肉粽名店，有如肉粽街，明天就是端午節，近日每天都湧入很多來買肉粽的車潮，不少慕名而來的遊客排。...

超商賣場購買4大類商品可獲500綠點 再抽1萬元購物金

6月5日是「世界環境日」，環保署順應今年世界環境日主題「只有一個地球，呼籲民眾透過改變消費行為來愛護地球環境，並趁勢加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。