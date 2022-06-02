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迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作
端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內部呈酸性，酸蝕牙齒琺瑯質，正確作法要先大量漱口。
高雄欣美牙醫診所院長鄭胤捷指出，最近院內急性牙痛患約增一倍，都是吃多粽子吃但沒正確潔牙，造成牙齦發炎疼痛。有名患者吃肉粽時牙齒當場斷裂，原因可能是平時沒正確保養，齒質結構脆弱，加上咬合受力不當，才造成斷牙。
鄭表示，吃粽子後如果沒做好口腔清潔，會導致齲齒、牙齦發炎，甚至惡化成牙周病。但很多人常犯的錯誤是，吃完粽子馬上刷牙以為清潔效果最好，反而會導致口腔內部呈酸性，酸蝕牙齒琺瑯質。
鄭胤捷說，粽子主要食材是糯米，黏性強又油，食物易卡在齒縫或殘留牙齒與牙齦間，時間一長，糯米內的醣類發酵滋生細菌，就容易造成牙齦炎、齲齒，患牙周病。
因此吃完粽子正確作法是先大量漱口降低酸性，或用具抗菌濾芯的沖牙機，使用弱鹼性的水平衡口腔酸性。接著用貝氏刷牙法，刷洗牙齒與牙肉交界，也利用牙線，牙線棒或沖牙機沖淨殘渣，達到潔牙效果，如果齲齒沒能妥善治療，後續還會產生口臭、牙縫變大、牙槽骨萎縮、牙齒脫落等問題。
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