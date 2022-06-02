快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣象局示警花東將有高溫 悶熱天氣持續到端午假期

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣各地高溫炎熱，端午連假也將是悶熱的天氣。本報資料照片
台灣各地高溫炎熱，端午連假也將是悶熱的天氣。本報資料照片

近幾天台灣天氣晴朗炎熱，氣象局今日發布高溫資訊，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫的機率，請加強注意；花蓮縣縱谷為黃色燈號，氣溫恐達36度以上，也須注意。

根據氣象局預報，明天開始的端午連假全台將是悶且熱的天氣，雖然沒下雨時間較長，但仍偶有短暫雨，提醒民眾外出防曬多補水、備用雨具帶著保險。

今明兩天中午過後在各地山區、宜、花、大台北有機會出現午後短暫雷陣雨，且可能有局部大雨；周末兩天則是西南風更盛，水氣稍增多，中南部會有斷斷續續的偶陣雨，山區、北部、東部則有午後短暫雷陣雨，氣象局提醒要注意有局部大雨的可能，可能出現又大又急的驟雨。

延伸閱讀

端午吃粽配炸雞！ 「半半炸雞」小資限時省、麻婆系「金子半之助」人人有獎抽免單

開車族注意⋯端午高鐵台中站科技執法 避塞秘笈搶先看

嘉市沉睡大白熊換端午應景口罩 還掛2顆大粽子

8款LINE端午隱藏版免費貼圖來了！接完任務輕鬆擁抱鴨鴨和柴柴

相關新聞

明天端午節有六大禁忌 命理師：行房耗損陽氣傷身

明天是端午節也是一年中陽氣最旺的季節，命理師楊登嵙提醒，端午節因陽氣旺，陰間好兄弟的晦氣會往陰氣更重的地方齊聚，若要出門...

來一壺音樂劇特調：台灣音樂劇風格生成ing

近年台灣音樂劇在表演藝術市場裡逐漸成為一種潮流，無論是小型場地定目式、小品式的演出，或是大型演出配置現場樂團的高成本製作，都有不少粉絲追隨——有人追演員、追編導、追作曲，也有專門追劇團或題材導向的支持者，逐漸有形成與舞台劇有別的產業可能。

24歲女確診後「再累也睡不著」 醫曝6原因：一方法有效改善

隨著確診者相繼康復、解隔，染疫的後遺症也陸續曝光，有愈來愈多確診者表示，解隔離後出現失眠症狀，一天甚至只能睡三個鐘頭，不過有醫師指出，失眠不一定是後遺症，可能另有原因。

1顆粽相當1到2碗飯熱量 彰化縣衛生局建議搭配蔬菜

明天就是端午節，彰化縣衛生局抽查相關食品，共有兩件不合格，衛生局表示，粽子主要原料為糯米，不易消化，含油量高且纖維量不足...

氣象局示警花東將有高溫 悶熱天氣持續到端午假期

近幾天台灣天氣晴朗炎熱，氣象局今日發布高溫資訊，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫的機率，請加強注意；花蓮縣...

台美農業貿易 學者：若沒做好準備就上談判桌 非常危險

行政院雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，作為推動貿易協定的路徑圖；學者認為，我國自己要做好準備與規畫，不是美國說的都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。