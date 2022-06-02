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氣象局示警花東將有高溫 悶熱天氣持續到端午假期
近幾天台灣天氣晴朗炎熱，氣象局今日發布高溫資訊，台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫的機率，請加強注意；花蓮縣縱谷為黃色燈號，氣溫恐達36度以上，也須注意。
根據氣象局預報，明天開始的端午連假全台將是悶且熱的天氣，雖然沒下雨時間較長，但仍偶有短暫雨，提醒民眾外出防曬多補水、備用雨具帶著保險。
今明兩天中午過後在各地山區、宜、花、大台北有機會出現午後短暫雷陣雨，且可能有局部大雨；周末兩天則是西南風更盛，水氣稍增多，中南部會有斷斷續續的偶陣雨，山區、北部、東部則有午後短暫雷陣雨，氣象局提醒要注意有局部大雨的可能，可能出現又大又急的驟雨。
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