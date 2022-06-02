台美農業貿易 學者：若沒做好準備就上談判桌 非常危險

行政院雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，作為推動貿易協定的路徑圖；學者認為，我國自己要做好準備與規畫，不是美國說的都是對的，還要看最後的內容，認為最後的臨門一腳，才是最精彩的部分；也有學者說，我國若沒有做好準備就上談辦桌，非常危險。

行政院表示，農業要透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。

台大農經系教授徐世勳表示，先不談關稅減讓，目標是自由貿易協定，這跟過去談兩岸經濟合作架構協議ECFA，強調國際標準、科學證據、決策透明等，跟開放萊豬進口的方式一樣，符合這些規範去談判，這方向示好的，方式也跟印泰、印歐的貿易方式類似。跨太平洋夥伴全面進步協定((CPTPP)，整個腳步會加快。

他表示，談科學證據、談國際規範，我國學校午餐禁止基改食品，也可能是美方想要搶攻的市場，現在美國談的是「基因編輯」，英國在脫歐之後也接受了「基因編輯」產品，英美都支持；所謂「基因編輯」是沒有其他種類基因，以本身的基因進行編輯，而「基改」是本身的基因，加入其他種類的基因，以美國的說法這並不算基改產品。

徐世勳說，這類議題，我國必須特別留意，如何加強社會溝通，且我國自己也必須做些研究，針對美國的談判要站穩腳步，同時也要讓民眾都能接受。

徐世勳說，要談到風險管理、防檢疫規範，我國要有自己的分析與參數，「也不是美國講的都是對的」，雖然啟動「台美21世紀貿易倡議」對農業的描述僅有短短兩行，但是最後還是要看關稅減半、市場減讓等，談完後，最後臨門一腳才是最精彩的地方，很多東西都藏在細節裡，他密切關注中。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，國家當然針對農業國際談判有敏感性的農產品，但這都是普遍性的，是否有針對美國，有更進一步的規畫？談判時也不僅只談農業，也可能跟工業一起談，要有總體架構，哪些可得、哪些可失，我國內部應該做好功課與準備。

楊明憲表示，國際上農產品貿易是敏感的，需要盤點針對美國進出口的品項，我國產業是否準備好了，包括防檢疫問題，一直在貿易上被關切，不能便宜行事，僅怪對方貿易國、當作貿易障礙，談判要有規畫、對美國要有針對性，也要有更高的策略，若沒有一個比較高的架構策略跟美國談，會受制於人，談不到我國想要交換的東西；沒有規畫好就上談判桌，這是非常危險的事。