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明天起端午節3天連假 新北警：注意重要道路交管措施

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
明天起為端午節3天連續假日，新北市警局交通大隊呼籲用路人注意國道等重要道路交管措施，也可利用替代道路，或避開管制時段延後出發。圖／聯合報系資料照
明天起為端午節3天連續假日，新北市警局交通大隊呼籲用路人注意國道等重要道路交管措施，也可利用替代道路，或避開管制時段延後出發。圖／聯合報系資料照

6月3日起至5日為端午節連續假期，新北警方預判這波連假前一日，自今天下午5時起，通往國道一號、三號、五號各交流道的主要平面道路，將會出現南下返鄉車潮，連假期間因天氣晴朗，各風景區將湧現出遊人、車潮，為維護交通順暢，新北市交通大隊提醒民眾事先確認交通路況資訊，以利規劃出遊行程。

新北交大表示，國道管制部分，6月3、4日凌晨零時至中午12時，國5石碇及坪林交流道實施「南向入口封閉管制」措施，欲前往宜花東地區旅客，建議改走台2線、台9線等替代道路，或避開管制時段延後出發。

連假期間採取精進匝道儀控管制，國一、國三交流道南下入口、台64線、台65線轉國道、106乙線轉石碇交流道、台64線轉台61線等，預估將受影響而出現間歇性車多情形。

「淡水清水祖師爺遶境」於6月3、4日舉行，淡水市區將進行大範圍交通管制，管制區域禁止所有車輛與公車進入，建議參與遶境祈福活動的民眾多利用捷運等大眾運輸工具前往，往返淡水、三芝車輛行駛淡金路；另「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」於6月3至5日在新北市微風運河舉辦，惟受疫情影響不開放一般民眾入場 。

新北警方呼籲用路人在端午連假期間，善加利用高速公路1968 App查詢路況，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，以行駛替代道路避開壅塞路段及時段。

明天起為端午節3天連續假日，新北市警局交通大隊呼籲用路人注意國道等重要道路交管措施，也可利用替代道路，或避開管制時段延後出發。圖／聯合報系資料照
明天起為端午節3天連續假日，新北市警局交通大隊呼籲用路人注意國道等重要道路交管措施，也可利用替代道路，或避開管制時段延後出發。圖／聯合報系資料照
明天起為端午節3天連續假日，新北市警局交通大隊呼籲用路人注意國道等重要道路交管措施，也可利用替代道路，或避開管制時段延後出發。圖／警方提供
明天起為端午節3天連續假日，新北市警局交通大隊呼籲用路人注意國道等重要道路交管措施，也可利用替代道路，或避開管制時段延後出發。圖／警方提供
「淡水清水祖師爺遶境」於6月3、4日舉行，淡水市區將進行大範圍交通管制，管制區域禁止所有車輛與公車進入，新北交大建議參與遶境祈福活動的民眾多利用捷運等大眾運輸工具前往。圖／警方提供
「淡水清水祖師爺遶境」於6月3、4日舉行，淡水市區將進行大範圍交通管制，管制區域禁止所有車輛與公車進入，新北交大建議參與遶境祈福活動的民眾多利用捷運等大眾運輸工具前往。圖／警方提供

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