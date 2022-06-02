明天起端午節3天連假 新北警：注意重要道路交管措施

6月3日起至5日為端午節連續假期，新北警方預判這波連假前一日，自今天下午5時起，通往國道一號、三號、五號各交流道的主要平面道路，將會出現南下返鄉車潮，連假期間因天氣晴朗，各風景區將湧現出遊人、車潮，為維護交通順暢，新北市交通大隊提醒民眾事先確認交通路況資訊，以利規劃出遊行程。

新北交大表示，國道管制部分，6月3、4日凌晨零時至中午12時，國5石碇及坪林交流道實施「南向入口封閉管制」措施，欲前往宜花東地區旅客，建議改走台2線、台9線等替代道路，或避開管制時段延後出發。

連假期間採取精進匝道儀控管制，國一、國三交流道南下入口、台64線、台65線轉國道、106乙線轉石碇交流道、台64線轉台61線等，預估將受影響而出現間歇性車多情形。

「淡水清水祖師爺遶境」於6月3、4日舉行，淡水市區將進行大範圍交通管制，管制區域禁止所有車輛與公車進入，建議參與遶境祈福活動的民眾多利用捷運等大眾運輸工具前往，往返淡水、三芝車輛行駛淡金路；另「新北市議長盃第十二屆龍舟錦標賽」於6月3至5日在新北市微風運河舉辦，惟受疫情影響不開放一般民眾入場 。