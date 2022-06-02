快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國旅振興提前7月15日上路 業者：能提振民眾消費信心

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
DOMO集團董事長李奇嶽今日受訪時指出，原先9月才上路真的稍嫌太晚，提前到7月15日對業者相對有幫助。記者盧逸峰／攝影
DOMO集團董事長李奇嶽今日受訪時指出，原先9月才上路真的稍嫌太晚，提前到7月15日對業者相對有幫助。記者盧逸峰／攝影

交通部近期因應國內疫情升溫，向行政院爭取新台幣55億元，協助觀光產業振興，相關方案將於7月15日至12月15日上路，初步規畫特色旅遊團最高每團可以補助3萬元、民眾於平日出遊最高每房每晚可折抵1300元、旅行業租用評鑑乙等以上的遊覽車每日可獲1000至2000元補助，最高可補助3日。

DOMO集團董事長李奇嶽今日受訪時指出，原先9月才上路真的稍嫌太晚，提前到7月15日對業者相對有幫助，而且振興措施的上路也會給民眾出門消費的信心。

李奇嶽說，透過振興措施鼓勵旅行團出遊，會帶動周邊風景區、民宿、餐飲的消費，畢竟旅遊是千頭式的產業，能帶動食宿遊購行各個產業。

針對我國邊境管制預計將鬆綁至「3+4」，李奇嶽說，此方案上路相信就會有民眾願意出國旅遊，但日本目前仍不開放自由行，台灣也還也禁止出團令，所以國人仍無法前往日本旅遊，仍要持續觀察邊境開放措施。

李奇嶽舉例，日本黃金周往返夏威夷的班機都是爆滿，因為日本入境夏威夷、返國都完全不用隔離，可看出日本旅客仍偏好去免隔離的旅遊地，如果要迎接國際旅客，仍是免隔離措施才能讓市場復甦。

延伸閱讀

日圓匯率創25年新低 業者超前部署推露營車旅遊

日本擬將觀光客入境上限提高至每日3萬人 最快7月實施

自由行旅宿 每晚補貼1,300元

價格是A5和牛一半！日本國產牛「櫻花牛」年底搶攻台灣

相關新聞

明天端午節有六大禁忌 命理師：行房耗損陽氣傷身

明天是端午節也是一年中陽氣最旺的季節，命理師楊登嵙提醒，端午節因陽氣旺，陰間好兄弟的晦氣會往陰氣更重的地方齊聚，若要出門...

來一壺音樂劇特調：台灣音樂劇風格生成ing

近年台灣音樂劇在表演藝術市場裡逐漸成為一種潮流，無論是小型場地定目式、小品式的演出，或是大型演出配置現場樂團的高成本製作，都有不少粉絲追隨——有人追演員、追編導、追作曲，也有專門追劇團或題材導向的支持者，逐漸有形成與舞台劇有別的產業可能。

24歲女確診後「再累也睡不著」 醫曝6原因：一方法有效改善

隨著確診者相繼康復、解隔，染疫的後遺症也陸續曝光，有愈來愈多確診者表示，解隔離後出現失眠症狀，一天甚至只能睡三個鐘頭，不過有醫師指出，失眠不一定是後遺症，可能另有原因。

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內...

13縣市大雨特報易有短延時強降雨 注意雷擊強風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、宜蘭地區、基隆北海岸及西半部山區有局部大雨發生...

1顆粽相當1到2碗飯熱量 彰化縣衛生局建議搭配蔬菜

明天就是端午節，彰化縣衛生局抽查相關食品，共有兩件不合格，衛生局表示，粽子主要原料為糯米，不易消化，含油量高且纖維量不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。