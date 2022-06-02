國旅振興提前7月15日上路 業者：能提振民眾消費信心

交通部近期因應國內疫情升溫，向行政院爭取新台幣55億元，協助觀光產業振興，相關方案將於7月15日至12月15日上路，初步規畫特色旅遊團最高每團可以補助3萬元、民眾於平日出遊最高每房每晚可折抵1300元、旅行業租用評鑑乙等以上的遊覽車每日可獲1000至2000元補助，最高可補助3日。

DOMO集團董事長李奇嶽今日受訪時指出，原先9月才上路真的稍嫌太晚，提前到7月15日對業者相對有幫助，而且振興措施的上路也會給民眾出門消費的信心。

李奇嶽說，透過振興措施鼓勵旅行團出遊，會帶動周邊風景區、民宿、餐飲的消費，畢竟旅遊是千頭式的產業，能帶動食宿遊購行各個產業。

針對我國邊境管制預計將鬆綁至「3+4」，李奇嶽說，此方案上路相信就會有民眾願意出國旅遊，但日本目前仍不開放自由行，台灣也還也禁止出團令，所以國人仍無法前往日本旅遊，仍要持續觀察邊境開放措施。

李奇嶽舉例，日本黃金周往返夏威夷的班機都是爆滿，因為日本入境夏威夷、返國都完全不用隔離，可看出日本旅客仍偏好去免隔離的旅遊地，如果要迎接國際旅客，仍是免隔離措施才能讓市場復甦。