快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫輕症吃軟不吃硬 營養師建議飲食穩定、營養均衡

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
染疫人數持續增加，營養師建議軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，維持營養均衡。圖／竹山秀傳提供
染疫人數持續增加，營養師建議軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，維持營養均衡。圖／竹山秀傳提供

全國新冠疫情的確診人數依舊居高不下，確診患者雖以輕症居多，甚至沒有症狀，但輕症患者常見喉嚨痛、多痰等不適症狀，往往導致飲食過程的不舒服，建議可以將食物煮熟軟化，放涼後，讓軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，可維持營養均衡。

竹山秀傳醫院營養師蔡雯怡說，確診者常有鼻塞、喉嚨痛、多痰及咳嗽等症狀，有時甚至痛到無法吞嚥食物，然而充足的營養攝取，是維持身體健康與強化免疫力的能量來源，確診隔離期間依然要維持營養均衡的飲食習慣。

蔡雯怡建議，確診患者居隔期間可以將食物煮熟軟化，並予以稍微放涼後，讓軟熟的食物比較容易吞嚥，降低不適的感覺；此外，也可適量喝些綠茶，透過兒茶素的抗菌功效，來提升身體健康，而富含維生素B的全榖雜糧、牛奶、雞蛋、胡蘿蔔，富含維生素A的深綠色蔬菜，及富含維生素C的芭樂、奇異果等食物，都有助於補充身體所需養分並提高免疫力，民眾在休養期間可以選擇多吃。

此外，不少患者開始擔心感染後，會有後遺症發生，有時會出現「腦霧」，會導致認知功能減退，患者可能會出現記憶力、注意力及理解力下降等情形。

南投醫院營養師黃淑敏指出，大腦的能量來源是葡萄糖，而組織腦部、促進腦部發達所需要的是蛋白質及脂質，所以要幫助大腦神經傳遞物質能夠順利，適當運動並搭配地中海飲食，可食用富含維生素B群及DHA、EPA、大豆與堅果的食物，來預防或緩解後遺症。

染疫人數持續增加，營養師建議軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，維持營養均衡。圖／竹山秀傳提供
染疫人數持續增加，營養師建議軟熟的食物比較容易吞嚥入喉，痊癒後適當運動並搭配地中海飲食，維持營養均衡。圖／竹山秀傳提供

延伸閱讀

總統府駁染疫達三分之一 中市府：比例定義界線不同

基隆議會唇槍舌劍 藍提發染疫慰問金綠疑幫謝國樑背書

疫情何時恢復至原來水準？ 李秉穎曝關鍵社區染疫比例

營養師親授吃粽「4大撇步」 吃對方法免驚消化不良

相關新聞

明天端午節有六大禁忌 命理師：行房耗損陽氣傷身

明天是端午節也是一年中陽氣最旺的季節，命理師楊登嵙提醒，端午節因陽氣旺，陰間好兄弟的晦氣會往陰氣更重的地方齊聚，若要出門...

來一壺音樂劇特調：台灣音樂劇風格生成ing

近年台灣音樂劇在表演藝術市場裡逐漸成為一種潮流，無論是小型場地定目式、小品式的演出，或是大型演出配置現場樂團的高成本製作，都有不少粉絲追隨——有人追演員、追編導、追作曲，也有專門追劇團或題材導向的支持者，逐漸有形成與舞台劇有別的產業可能。

24歲女確診後「再累也睡不著」 醫曝6原因：一方法有效改善

隨著確診者相繼康復、解隔，染疫的後遺症也陸續曝光，有愈來愈多確診者表示，解隔離後出現失眠症狀，一天甚至只能睡三個鐘頭，不過有醫師指出，失眠不一定是後遺症，可能另有原因。

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

端午節不免俗會吃粽，但牙醫指出，有患者大口吃粽時，牙齒當場斷裂，缺牙有礙門面，牙醫也提醒，吃完粽子馬上刷牙，會導致口腔內...

13縣市大雨特報易有短延時強降雨 注意雷擊強風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、宜蘭地區、基隆北海岸及西半部山區有局部大雨發生...

1顆粽相當1到2碗飯熱量 彰化縣衛生局建議搭配蔬菜

明天就是端午節，彰化縣衛生局抽查相關食品，共有兩件不合格，衛生局表示，粽子主要原料為糯米，不易消化，含油量高且纖維量不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。