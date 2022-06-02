登峰造極！Panasonic再創榮耀5白金

深耕台灣一甲子，信譽品牌再刷新紀錄，蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌

Panasonic在台深耕60年，產品、服務、形象持續深受消費者愛戴與信賴，今年信譽品牌再度刷新獲獎紀錄，品牌榮耀更臻登峰造極。

2022年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic總計13項商品，獲得5座白金獎和8座金獎，再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌！翻開得獎紀錄，Panasonic不僅一枝獨秀，在象徵最高榮譽的白金獎斬獲業界最多的5白金；更無人出其右，成為唯一連續3年都能拿到5白金的家電品牌，也連續2年在「家電售後服務與直營維修中心」獲得金獎肯定。

細數今年獲獎品項，Panasonic榮獲白金獎品類為冰箱、洗衣機、烤箱/微波爐、除濕機和鹼性離子整水器；獲得金獎則有冷氣機、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、投影機、DC直流馬達省電電風扇及家電售後服務與直營維修中心。從獲獎內容來看，不論是硬體的商品或軟體的售後服務，軟硬實力與品質皆贏得消費者信賴。而拉長時間來看，Panasonic也是台灣區獲獎最多的品牌，連續24年總計獲獎數高達159項。

圖／Panasonic提供

Panasonic不僅在讀者文摘信譽品牌大綻光芒，在全球知名德國GfK市調公司的2021年台灣市場銷售調查中，多達10項商品台灣銷售第一。追究這些成就的背後，60年來Panasonic之所以不斷能夠創下新標竿，最大動力在於始終致力於追求「創造美好生活」的目標，持續關心消費者生活環境的趨勢與變化，並創新、精進商品的功能與設計，在台灣運用與日本同步的先進技術，提供適合台灣居住環境的家電商品，以及在地貼心的服務。

觀察到新冠疫情為消費者生活帶來衝擊，Panasonic空調引進業界唯一日本最新100倍nanoeTM X科技，每秒可釋放48兆氫氧(OH)離子，抑菌超速淨，更經全球性研究機構Texcell實證，可有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)達99.99%，領先業界做到「開機全室防疫、關機全機防霉」的空調新標準。

為了造福更多生活層面的應用，Panasonic更將獨家nanoeTM X科技運用到旗下的除濕機、空氣清淨機等多項商品中，讓消費者使用這些家電時，就像家中空氣有了抗體，建立空氣品質的防護網。此外，為了改善現代人忙碌生活所帶來的挑戰，Panasonic也透過家電新科技讓生活更加便利，例如電冰箱加入「新鮮急凍結」與「-3℃微凍結」科技，有效延長肉類和蔬果的鮮度；洗衣機搭載了「洗劑量自動精準投入」功能，洗衣免動手、潔淨輕鬆搞定。住宅智慧化越漸普及，Panasonic IOT智慧家電，透過物聯技術，藉由電視遙控器的智慧聲控，讓電視成為家中的管家，可直接推播像是洗衣機已洗好衣物、冷氣溫度是剛好的26度等通知，還能隨時掌握電冰箱、除濕機等家電運轉狀態，輕鬆享受智慧便利的居家生活。

不僅是好的產品，Panasonic能擄獲廣大消費者的心，完善的貼心服務也是另一個重要關鍵。Panasonic 透過全省 28 處直營服務中心、296 家服務授權店，讓完整的服務網更貼近客戶身邊。為解決客戶即時需求，全省北中南約 800 人的服務團隊，提供 24 小時在線即時服務，快速滿足消費者的需求。

圖／Panasonic提供

60 年來，Panasonic 與台灣消費者一同走過經濟發展階段，推動社會責任活動不遺餘力，持續透過事業，為提高大眾生活品質做出貢獻。其中響應行政院推動「班班有冷氣」政策，讓學童在酷暑中，也能擁有安心舒適的學習環境，用心守護下一代的美好；也因此榮獲全國所有縣市的信賴及支持，讓 Panasonic 寫下唯一 22 縣市中小學均選用的品牌創舉，成為吹動台灣永續向前的力量。經過了一甲子的陪伴，未來Panasonic也將持續與您共創美好台灣！