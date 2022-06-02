高醫大+生技業發現抗新冠病毒組合配方 蓮子入列
迎戰持續變種的新冠病毒，高雄醫學大學天然物藥庫暨高通量篩選核心設施攜手昱星生技，從可食用植物庫中開發出對抗新冠病毒的組合配方，其中用來安神益氣的蓮子，首度發現抗病毒作用。
高醫大設立的天然物篩選中心是國內目前唯一提供大量植物萃取物樣品的天然物藥庫，可協助產學界進行天然物高通量篩選、活性測試以及快速預測活性成分，縮短傳統天然藥物研發時程。
除納入高醫大藥學系研究團隊收集的台灣本土植物庫，也與辜嚴倬雲植物保種中心合作，製備上千種獨特植物萃取物，供新藥開發，也建置可供食品原料使用植物萃取物庫。
中心主持人顏嘉宏副教授說，多種植物經過萃取濃縮，經測試表現出相當優異的生物活性，後續在藥物或產品開發過程有助於降低成本與風險，目前這個植物萃取物庫已開放產、學界申請使用，並與國內外合作尋找各種疾病的解方。
近期昱星生技與高醫大天然物篩選中心合作，篩選出山茶、金錢薄荷、蓮的特定部位及其他數種萃取物能有效阻擋新冠病毒進入細胞，對於抑制Omicron變異病毒株能達到與抗體藥物相近的效果。
執行長張郁芬博士指出，蓮子具養心安神功效，金錢薄荷具清熱解毒功效，山茶在現代藥理證實可抗發炎，富含的多酚與單寧也具有對抗多種病毒感染的作用。不過顏嘉宏提醒，才些材料取得容易，但萃取濃縮後才有較佳抗病毒作用。
高醫大附設中和紀念醫院中醫部主任陳忠仁則說，蓮子用做中藥已2000年歷史，古來都用於養心安神益精氣，首次發現抗病毒功效。他建議居家隔離者可喝蓮子湯預防保養，若要做為中藥調劑，需請教中醫師依個人體質運用。已確診者則需依標準程序就醫。
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