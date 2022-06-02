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明天端午節有六大禁忌 命理師：行房耗損陽氣傷身

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天是端午節，命理師楊登嵙提醒有6大民俗禁忌，要多留意。圖／本報資料照
明天是端午節，命理師楊登嵙提醒有6大民俗禁忌，要多留意。圖／本報資料照

明天是端午節也是一年中陽氣最旺的季節，命理師楊登嵙提醒，端午節因陽氣旺，陰間好兄弟的晦氣會往陰氣更重的地方齊聚，若要出門的話，避免到海灘、醫院、殯儀館等陰氣較重的地方，另外端午也因陽氣盛，不宜行房，避免過度耗費陽氣，影響健康。

台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙說，端午節是農曆五月初五，是一年中陽氣最旺的時刻，但也有六大民俗禁忌，提醒民眾留意。

一、忌去陰氣重的地方。端午節陽氣最旺，所以好兄弟、陰邪穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

二、忌到經常出事的河邊。水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，到那裏容易被「抓交替」。

三、忌游泳戲水。當天陽氣最旺，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水，容易被「抓交替」。

四、忌香包丟失。端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。端午節當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

五、忌送成串粽子。因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以，送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

六、忌行房。當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

端午節

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