裝潢蟑螂案件頻傳 受害民眾立院陳情
立委許智傑、林楚茵、高雄市議員黃捷及裝修受害者集結號代表共同召開記者會，針對近期裝潢蟑螂案件頻傳，提醒民眾要裝修時務必小心，避免踏入裝潢蟑螂的陷阱。現營建署有室内裝修業者登記查詢系統，惟無法得知業者是否有重大違法等紀錄導致使用率極低，亦無法保障民眾權益。根據「裝修受害者集結號」連署人統計受害金額，保守估計已超過2000萬元，陳情人代表也於記者會出示裝潢蟑螂施工之照片，品質粗糙、管線外露、垃圾滿布，導致受害者必須花費大筆金額進行修繕及另尋租屋處。希望藉由陳情人現身說法，能爭取到應有賠償，同時提醒各界避免更多無辜民眾受害。
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