孩子視訊上課掩護組隊打怪 家長好頭痛求助醫

國內COVID-19疫情處於高原期，各級學校採線上上課遠距教學，國高中部分學生起初專心、後來分心，竟跨班跨校組隊線上打怪，家長事後發現衍生親子關係緊張；醫師建議，可利用遠距教學的機會建立專心視訊上課的環境和時段，做好親子溝通培養子女養成自我管理的能力。

學校暫停實體課程，改為線上教學之後，衛福部彰化醫院精神科收到不少諮詢個案，有學生承認利用視訊上課「上網名正言順」組隊打怪，父母管不到。

彰化醫院心理師林宇駿今天表示，根據一些國高中學生反映，改視訊上課後本來很高興不用到校，但時日一久，無法和死黨擠福利社買東西、下課打球、群聚打屁聊天，剩下在家上線一天8小時盯著螢幕學習，跟老師互動變差，下課時間沒同學陪伴，生活變得無趣。

林宇駿說，也有家長反映限制讀國中的兒子在家不能上網玩電動，學校視訊上課之後，兒子以上課及同學會透過視訊討論功課為由「不能關電腦」，家長發現孩子遠距學習不理想，原來是和其他同學組隊打怪，「假視訊之名，行打怪之實」，晚上趁父母入睡偷偷打到半夜，白天視訊上課時猛打瞌睡被老師點名。

有一名跟同學組隊線上打怪的國中生被家長帶到精神科就診，家長訴苦請假在家和孩子玩「貓捉老鼠」，家長捉打怪、孩子偷打怪，親子衝突加劇。

林宇駿說，這名學生其實沒精神疾病，只是一時沈迷，醫師建議父母和兒子溝通，訂出打怪時間表，約定1天不能超過1小時，孩子接受家長架設監視器監看，暫時解決問題。

林宇駿建議，最好要建立視訊上課的獨立環境，書桌或書房是上課區，床是睡覺區，不要混在一起，而且應該建立行程表，和同班同學同一時間起床、上課、睡覺，下課時間和課後多做伸展及規律運動，盡量維持穩定的作息模式。

彰化醫院精神科精神科主任梁孫源表示，視訊上課是防疫的產物，效果當然比實體課程較差，長時間獨自在家也會影響人際互動能力，而盯著電腦、平板或手機上課，都會影響視力與身體活動度，但非常時期不得不這麼做，而家長要上班，無法一直盯著孩子，這段非常時期建議家長最好和孩子一起訂定作息行程表，雙方遵守，一起度過視訊上課的日子。