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孩子視訊上課掩護組隊打怪 家長好頭痛求助醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院精神科收到不少家長諮詢孩子假視訊上課之名真組隊打怪的個案，圖中兒童非新聞當事人。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院精神科收到不少家長諮詢孩子假視訊上課之名真組隊打怪的個案，圖中兒童非新聞當事人。記者簡慧珍／攝影

國內COVID-19疫情處於高原期，各級學校採線上上課遠距教學，國高中部分學生起初專心、後來分心，竟跨班跨校組隊線上打怪，家長事後發現衍生親子關係緊張；醫師建議，可利用遠距教學的機會建立專心視訊上課的環境和時段，做好親子溝通培養子女養成自我管理的能力。

學校暫停實體課程，改為線上教學之後，衛福部彰化醫院精神科收到不少諮詢個案，有學生承認利用視訊上課「上網名正言順」組隊打怪，父母管不到。

彰化醫院心理師林宇駿今天表示，根據一些國高中學生反映，改視訊上課後本來很高興不用到校，但時日一久，無法和死黨擠福利社買東西、下課打球、群聚打屁聊天，剩下在家上線一天8小時盯著螢幕學習，跟老師互動變差，下課時間沒同學陪伴，生活變得無趣。

林宇駿說，也有家長反映限制讀國中的兒子在家不能上網玩電動，學校視訊上課之後，兒子以上課及同學會透過視訊討論功課為由「不能關電腦」，家長發現孩子遠距學習不理想，原來是和其他同學組隊打怪，「假視訊之名，行打怪之實」，晚上趁父母入睡偷偷打到半夜，白天視訊上課時猛打瞌睡被老師點名。

有一名跟同學組隊線上打怪的國中生被家長帶到精神科就診，家長訴苦請假在家和孩子玩「貓捉老鼠」，家長捉打怪、孩子偷打怪，親子衝突加劇。

林宇駿說，這名學生其實沒精神疾病，只是一時沈迷，醫師建議父母和兒子溝通，訂出打怪時間表，約定1天不能超過1小時，孩子接受家長架設監視器監看，暫時解決問題。

林宇駿建議，最好要建立視訊上課的獨立環境，書桌或書房是上課區，床是睡覺區，不要混在一起，而且應該建立行程表，和同班同學同一時間起床、上課、睡覺，下課時間和課後多做伸展及規律運動，盡量維持穩定的作息模式。

彰化醫院精神科精神科主任梁孫源表示，視訊上課是防疫的產物，效果當然比實體課程較差，長時間獨自在家也會影響人際互動能力，而盯著電腦、平板或手機上課，都會影響視力與身體活動度，但非常時期不得不這麼做，而家長要上班，無法一直盯著孩子，這段非常時期建議家長最好和孩子一起訂定作息行程表，雙方遵守，一起度過視訊上課的日子。

梁孫源又說，學生還可能因為疫情無法畢業旅行、舉辦園遊會、參加運動會和授袍等原本期待的行程，可能出現不開心或焦慮、悲傷，這些都是正常反應，如果時間過長還無法放下，可尋求專業醫師協助，學習正向面對，例如沒有畢業典禮也沒什麼不好，告訴自己「這是一種獨特的時代意義」。

彰化醫院精神科精神科主任梁孫源建議家長和子女溝通，討論建立在家線上上課的作息時間表。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院精神科精神科主任梁孫源建議家長和子女溝通，討論建立在家線上上課的作息時間表。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院精神科精神科醫師林宇駿建議清楚區分視訊上課區、休息睡覺區。記者簡慧珍／攝影
彰化醫院精神科精神科醫師林宇駿建議清楚區分視訊上課區、休息睡覺區。記者簡慧珍／攝影

遠距教學 彰化 親子

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