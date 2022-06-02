54歲癌友戒菸又復抽 靠它成功戒菸排便更順暢

54歲的癌友阿漢，有長達45年的菸齡，過去每天抽1至2包，因發現罹患胃癌，不得已切除整個胃，他曾一度戒菸，但因為同事交際菸，結果又開始抽菸，阿漢透過戒菸服務專線，尋求專業協助，二度成功戒菸，並改用小黃瓜、餅乾條滿足口慾及手慾，也帶同事減少菸量。

阿漢說，4歲開始就把菸品當玩具，國小時就模仿大人點菸吸菸，養成吸菸習慣。不料，44歲時因胃部不適，就醫檢查出胃癌，不得已切除整個胃，並將食道與小腸連結，成為「無胃人生」，當時他體悟健康重要性，決定為了家人著想，下定決心戒菸。

不過阿漢常遇到同事「請菸」，擋不住誘惑又開始吸菸，後續在妻子鼓勵下，他撥打戒菸專線，諮詢員提醒，雖胃癌已獲控制，但菸致癌物仍有健康隱憂，面對同事請菸時，應勇於婉拒，更建議改用新鮮小黃瓜、紅蘿蔔做成蔬菜棒，或準備條狀餅乾，可轉移誘惑。

阿漢採納諮詢員的建議，請太太每天準備「愛的霹靂包（蔬菜棒跟棒狀餅乾）」，想吸菸或同事請菸時，直接表明自己已戒菸，再快速拿起小黃瓜塞入口中，不僅養成健康好習慣，同事也紛紛吃起蔬菜棒，發現排便更順暢。

世界衛生組織（WHO）指出，菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等的主要風險因子之一，以癌症為例，至少有22%的癌症是由吸菸造成。研究指出，新冠肺炎主要侵害肺部，吸菸會損害肺功能，使人體難以抵禦新冠病毒，更容易在感染新冠病毒時引起重症。

國健署副署長魏璽倫表示，若單靠意志力戒菸，成功率僅5至10%，若願意接受專業諮詢及藥物輔助，成功率將提高到30%，提醒民眾戒菸路上不孤單，若身邊有吸菸者，呼籲民眾多利用戒菸專線。

根據國健署109年國人吸菸行為調查發現，35.7%（男性36.7%，女性27.8%）的成人吸菸者在過去一年曾嘗試戒菸卻戒菸失敗，其中74.9%的受訪者表示，戒菸維持時間不到1個月。

依據國內研究，成年男性嘗試戒菸的平均次數在3次以上 ，且國外研究指出，若不靠藥物或諮商，戒菸成功率僅5%至10%；若在專業人員協助下，戒菸成功率可達30%，大幅提升戒菸成功的可能性。

戒菸專線服務中心主任、彰化基督教醫院精神醫學部主任邱南英指出，去年戒菸專線已服務務21970位個案，當中主動進線的個案有6522位、接受轉介服務（衛生局所及醫療院所轉介）的個案有15448位，110年5月至10月追蹤1282人，結果顯示六個月點戒菸成功率達48%。

國健署表示，戒菸除了自身的意志力，專業人員的協助也很重要，相關戒菸服務的網站訊息，可點選國民健康署健康九九網站，其中可利用尼古丁成癮度量表評估自身成癮狀況，根據評估後的分數，進一步尋求適切的戒菸協助，疫情期間不方便至醫療院所時，亦可多利用戒菸專線（0800-63-63-63），服務時間為周一至周六，上午9時到下午9時；也可使用戒菸專線Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），提供量身打造戒菸策略與方法，協助克服尼古丁戒斷症狀。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康