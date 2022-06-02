臉頰反覆腫痛以為惡性腫瘤 原來是「根尖囊腫」作祟

奇美醫學中心今天發表「根尖囊腫」特殊治療案例：一名16歲少女因左上臉頰持續疼痛，家人擔心是惡性腫瘤焦慮不安，診所轉介至奇美醫學中心。醫師檢查發現左上顎除牙齦腫痛、牙齒敲擊會痛及側門齒牙髓壞死，X光片也有陰影，疑因水瘤過大包圍左上顎側門齒，並侵犯到上顎鼻竇，初步診斷「齒源性根尖囊腫(俗稱水瘤)」。

奇美牙髓病科主治醫師陳昭安表示，因長期慢性發作，平常不會有感覺，但在身體免疫力下降時，就會有急性腫脹反應。進行減壓治療並做病理檢查，切片結果也良性，再根管治療，病灶明顯縮小，但經過4年一直未能根治，醫師最後以顯微根尖手術，將根尖病灶死角徹底清除，已完全癒合。

陳昭安指出，要先區分囊腫是否感染造成，所有相鄰牙齒都要檢查，如果是牙齒牙髓活性壞死，就可能是牙齒引起，牙齒沒問題，則可能單純水瘤或惡性腫瘤，須做病理切片確定。

陳昭安說，根尖囊腫主因根管內細菌造成，通常良性，若病灶過大，須病理切片確定。蛀牙後微生物逐漸入侵到牙髓腔內，使牙髓組織壞死，細菌分解組織，釋放毒素產生病灶，尺寸會逐漸變大，佔據顎骨空間，不容易察覺，通常有症狀才處理。初步根管治療可解決疼痛，但口腔巨大病灶需長期治療，病人很容易中斷療程。

另巨大病灶牙齒細菌種類多又複雜，深入牙本質小管不易清除乾淨，根管治療成功率約八成，若根尖囊腫不消失，代表根管內外仍有細菌，最終還是要手術才能根除。

囊腫一旦太大侵犯到神經及鼻竇等器官，在手術切除前常會使用減壓術，在外側置放引流管，釋放壓力，讓囊腫變小。根管治療完成再追蹤三個月以上，病灶明顯縮小至一定程度，且沒有膿水流出，移除引流管，並觀察病灶是否癒合，未癒合時，再安排根尖手術治療。

傳統根尖手術對牙根尖的處理無法有效治療，醫師只能憑肉眼及手感簡單切除牙根尖，現在顯微根尖手術使用高倍率顯微鏡、明亮的照明、具有高倍放大的視野，刮除病變組織、切除根尖病灶及根尖逆向填補，都能清得更乾淨，成功率已達9成以上，比傳統根尖手術高很多。