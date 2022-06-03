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端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌
端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。
根據日本媒體「beauty news tokyo」報導，對於出現消化不良、便秘狀況的人，可以每天作一組「壓腿排氣式」的體操，除了可以刺激腸胃之外，還能鍛鍊到腹肌，對身體非常有幫助。
「壓腿排氣式」體操步驟如下：
1.仰躺躺平之後，以髖關節出力抬起雙腿至圖中的姿勢。
2.兩手抱住雙腿。
3.抬頭，盡可能讓鼻子接近膝蓋，在維持姿勢的狀態下深呼吸3到5次，過程約30秒。
「壓腿排氣式」是否有效的關鍵之一，在於深呼吸時，有沒有同時維持大腿往腹部擠壓的感受。柔軟度好的人，可以盡量讓大腿和胸部往腹部捲曲。如果身體比較僵硬的人，可以用兩手抱緊膝蓋的方式，來幫忙身體完成動作。
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