國3南251公里車禍回堵1公里 中、外線2車道暫時封閉

國道三號南下251公里南雲路段今天上午10時許發生一起車禍事故，疑是1輛小貨車及1輛施工掃街車追撞事故，占用外線2車道，國道三號第八大隊獲報趕抵處理，目前車輛均已由拖吊車移開車道，僅開放內側車道通行，中、外線2車道暫時封閉。據了解，有1人擦挫傷，詳細事故情形待釐清。

國道三號南下251公里+566處今早發生車禍事故，國道三號第八大隊人員獲報前往處理，目前僅開放內側車道通行，現場車輛回堵1公里，中線及外側車道暫時封閉通行，提醒行經此路段駕駛人小心通過。