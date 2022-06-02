台美農業貿易 農委會點出目前最重要的工作是這項

行政院雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，其中，農業議題將尋求可促進農業貿易的法規；農委會表示，對相關細節，行政院會再找農委會討論，此倡議對台灣農業影響優劣，目前內容尚未真正明朗，但仍有助深化農產雙方貿易關係；目前我國期待的農業貿易合作，最重要的任務，是把台灣的加工肉品賣到美國。

行政院說，本項倡議架構完整、可延續、內容廣泛，可作為推動貿易協定的路徑圖；農業要透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易之法規。

農委會國際處長林家榮表示，目前細節、內容並不是非常清楚，若台美雙方有確定協議內容，實質涵蓋的範圍，雙方必須進一步釐清，台美雙方要針對農業討論甚麼項目，真正對農業的優劣、影響與好處，未來行政院經貿辦公室，會再找農委會談；但在這架構下，都有助於深化農產雙方貿易關係。

目前台美貿易的重要工作，林家榮表示，包括把加工、加熱的台灣豬肉賣到美國，包把加工加熱的豬肉賣到美國去，包括香腸、肉包、水餃、肉鬆、燒賣、肉鬆、肉乾、肉罐頭等等，這些產品現階段未能銷美。

此外，林家榮說，也希望與美方討論糧食安全的合作機制，美國是重要的穀物出口大國，而我國黃小玉等大宗穀物大量仰賴進口，希望面臨氣候變遷、俄烏戰爭，以及Covid-19等議題，我國能與美方定期開糧食會議，針對產銷貿易方面的全球趨勢，能有固定會議討論，如何維護雙方糧食安全。

他也表示，我國農產品進入美國市場，蘭花帶介質、芭樂等都已經順利進入美國市場，依照國際慣例，是一項一項解決，不可能一次好幾個品項一起開放，是有順序的，目前農委會最重要的任務，是把我國的加工肉品，賣到美國。