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24歲女確診後「再累也睡不著」 醫曝6原因：一方法有效改善

聯合新聞網／ 綜合報導
有確診民眾康復後出現失眠症狀，醫師指出可能原因。示意圖／ingimage
有確診民眾康復後出現失眠症狀，醫師指出可能原因。示意圖／ingimage

隨著確診者相繼康復、解隔，染疫的後遺症也陸續曝光，有愈來愈多確診者表示，解隔離後出現失眠症狀，一天甚至只能睡三個鐘頭，不過有醫師指出，失眠不一定是後遺症，可能另有原因。

根據TVBS報導，一位24歲的確診民眾張小姐表示，「隔離完一個禮拜多，最多就是三至四個小時就起床，明明就已經很累很累，眼睛真的疲倦到已經閉起來，可是下一秒就是睡不著」，她補充說，過往她一直很好入睡，也不會淺眠，但現在只要一有聲響就會驚醒，因此她懷疑這與確診有關。

不只張小姐有此症狀，另一位民眾杜小姐也有類似情形，「自從確診之後，我躺著然後翻來翻去，翻了大概三、四個小時都睡不著，就算睡著了也會非常淺眠，會覺得好像半夢半醒」，然而對於上述症狀，醫師則持有不同看法。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在個人臉書發文分享，近來經常遇到確診者出現「睡眠品質變差」、「胃口不佳」、「會突然有點喘」三種症狀，且均是發病一個月內的患者。他指出，此現象可能是因為確診者作息時間改變，長時間待在家導致褪黑激素無法正常分泌，進而影響睡眠。

柳朋馳表示，目前醫界對於這些疫後症狀的原因有6點推斷，包含「感染時的嚴重程度不同」、「可能與病毒本身的感染部位有關」、「免疫激素的影響」、「居隔期間造成的作息異常」、「居隔期間褪黑激素分泌異常造成日夜週期混亂」、「染疫後影響心理層面」。

綜合上述原因，柳朋馳建議已經打滿三劑疫苗且確診康復的患者，在防疫之餘，應多去戶外走走，除了增加維生素D外，也能訓練自己的心肺功能及肌力，再配合飲食均衡，只要在正常的日照週期下慢慢調整作息時間，就能有效改善疫後的延續症狀。

疫情 失眠 醫師 隔離

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