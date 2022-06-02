自助洗衣店數成長到2000多家 客群是誰？兩族群最大宗

路旁的自助洗衣店越開越多家，客群到底是誰？日前有網友注意到，路邊的洗衣機店提供洗衣、烘衣服務，還有賣相關洗衣用品等，但原PO認為，每次洗衣加烘衣至少也要100元到200元不等，每周負擔下來也是不小開銷，原PO好奇，「路邊洗衣店是不是都是那些小資貴族在洗？」

自助洗衣店客群多租屋族

不常用自助洗衣店的網友回應，衛生乾淨與否是一大問題，「我是不敢用啦」、「洗衣店不知道誰會把沾到髒東西的衣服甚至鞋子丟進去洗」、「外面可能上一run是洗貓狗大便或醉漢嘔吐物」、「有潔癖沒辦法」、「有些丟家裡洗衣機都嫌髒的東西就是拿到這種地方洗」。

不過也有人認為很方便，「上班前丟過去、下班領回來很爽，折好燙好」、「洗衣店確實方便」、「還可以幫忙折衣服多好」。



也有網友提到，會使用自助洗衣店多是租屋族或家中陽台不夠大、沒有進水和排水系統的人，「租屋族沒選擇的」、「我在那邊看很多租屋族呀」、「主要是進水排水沒規劃，就沒得擺洗衣機」、「套房的在用吧，小家庭再怎樣也會買，就算是租房洗半年絕對回本還省事的多，最多就洗被子」、「小陽台真的困擾」。



台中自助洗衣店數居六都之冠

根據統計資料顯示，從2018年統計以來，自助洗衣店數就呈現逐月緩慢增加的趨勢，2018年3月全台共1243店，到今年3月已經成長到2289店，4年期間快速增加約千店，成長幅度高達8成。

image source：網路溫度計（資料來源：財政部統計資料庫）

若以六都的分布來看，店數最多的並非人口數量最多的新北市，反而是台中市的335店，其次則是桃園市的298店，高雄市的280店，新北市271店與台北市的248店，顯示年輕人口與外來人口越多的區域，市場需求越為強勁。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/01~2022/05/31)來看「自助洗衣店」的熱門關鍵字有附近、無人、洗衣、洗衣機、設備、方便，網友在討論像是，「衣服被自助洗衣店烘壞了，可以請公司賠償嗎」或是近年因為疫情影響，大家關心「自助洗衣店與夾娃娃機店間的管制差別」等。



image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

自助洗衣店好賺嗎？5到8年能夠回本營利

自助洗衣店一直開，真的能夠獲利嗎？根據洗衣的連鎖業者統計，依照每家店的大小規模差異，投入金額約在300~700萬元不等，預計5~8年能夠回本營利，加盟業者可以幫忙培訓，另外也有加盟業者早年試算，準備280萬元，扣除房租，水電瓦斯開銷與折舊後每月利潤約2.7萬元，平均每年利潤約32.4萬元。

至於加盟能夠成功的關鍵，當然還是點位的選擇，周邊是否有足夠的人流，店租也要控制得宜，周邊是否好停車等等，除了地段的挑選外，店內的設計規劃也要足夠吸睛，甚至還要搭配會員活動等促銷，才能夠綁住消費者。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月01日至2022年05月31日。

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