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新冠確診康復竟失眠 醫：3招可改善

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
身心科醫師鄭映芝說明，搭配放鬆練習與「電刺激」輔助治療，可改善焦慮症合併失眠問題。圖／中醫大新竹附醫提供
身心科醫師鄭映芝說明，搭配放鬆練習與「電刺激」輔助治療，可改善焦慮症合併失眠問題。圖／中醫大新竹附醫提供

罹患新冠肺炎一般常見引發呼吸系統問題，一名竹科工程師確診後，卻出現焦慮與失眠症狀，原以為會自行痊癒，但經數月仍未改善。求診身心科醫師診治後，發現他有明顯焦慮症合併失眠症狀，給予抗焦慮藥物治療，並搭配放鬆練習與「電刺激」輔助治療，患者的失眠與身體不適明顯緩解。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝指出，雖然新冠病毒主要是一種攻擊呼吸系統的病毒。但根據國際期刊的研究，新冠肺炎仍有損傷人體中樞神經的可能。

即使是輕症的新冠肺炎患者仍可能出現焦慮、失眠、記憶變差、嗅覺喪失等輕症；嚴重如記憶障礙、認知功能退化、失語症、中風、癲癇等，都可能是新冠肺炎的中樞神經後遺症。

確診者同時需面臨長時間隔離壓力、無法工作的經濟壓力，以及擔心傳染給親友的心理壓力等，這些都是造成病患更容易出現如失眠焦慮等身心症狀的原因。

鄭映芝指出，根據研究顯示，約有3分之1的新冠肺炎患者，確診康復後，出現所謂的新冠失眠（Coronasomnia / Covid-somnia）。台灣睡眠醫學會調查發現，疫情後全台有5分之1的民眾對睡眠感到不滿意，較疫期前增加近1成7。有失眠症狀的比例，則從疫情前的 42.9％上升至 59.7%。

鄭映芝指出，失眠治療有藥物與非藥物治療。非藥物治療通常建議從足夠的睡眠衛生（sleep hygiene） 開始，一般建議營造良好的睡眠環境、 減少房間的噪音光線，睡前避免抽煙、吃太飽或喝太多飲料等。

另外，民眾也需練習矯正睡眠的習慣與信念，破除一定需睡滿8小時才夠這類的想法，進而改善失眠症狀。其他如放鬆治療，也可以有效的幫助減少失眠。

在藥物部分，最常使用鎮靜類藥物。民眾常誤認只要開始服用安眠藥後就必須一直吃？其實不然。臨床上有相當多個案在經過生活方式調整，以及短期藥物治療後，當睡眠恢復正常，有很高的比例可以停藥。

雖然染疫後的失眠症狀，不一定能區分是新冠肺炎的中樞神經後遺症，或為染疫後的身心壓力所致，但只要及早接受治療都可以大幅緩解失眠症狀。在後疫情時代，民眾應該更該注重睡眠，因為擁有優質睡眠才能有健康的身體，也才能防範病毒上身。

失眠 新冠肺炎

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