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營養師親授吃粽「4大撇步」 吃對方法免驚消化不良

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節將至，營養師親授吃粽子的4大撇步，避免腸胃不適。示意圖／ingimage
端午節將至，營養師親授吃粽子的4大撇步，避免腸胃不適。示意圖／ingimage

每逢端午佳節，香噴噴的粽子是每家必備的美味佳餚，不過粽子的高熱量也使它成為許多人眼中的「罪惡食物」，對此，營養師夏子雯在網上分享了吃粽子要注意的4大事項，讓民眾大口吃粽之餘，不對身體造成負擔。

營養師夏子雯在臉書發文指出，傳統粽子大多是糯米加上油炒過的豬肉、香菇、栗子、花生及蛋黃等，屬於高油脂、高熱量的食物，為了讓民眾吃得健康，她大方傳授4招撇步，有助粽子快速消化。

1.搭配蔬菜

糯米在烹煮過後結構會被破壞、黏性增加，導致在胃腸道移動緩慢，想要促進腸胃蠕動，夏子雯建議每顆粽子應搭配一盤約100公克的蔬菜，或是涼拌小黃瓜、絲瓜湯、蕃茄鮮菇湯等高纖食物，除了加速食物消化，還能增添飽足感。

2.搭配香蕉

飯後來點水果有助消化，而粽子的主要成份為澱粉，因此在食用粽子時，夏子雯首推搭配富含澱粉酶、麥芽糖酵素、蔗糖酵素的香蕉，能更好地幫助澱粉消化。另外，若享用大量蛋白質的大魚大肉，則應選擇奇異果、鳳梨、木瓜等含有蛋白酶的水果。

3.選擇五穀粽

相較於一般糯米，選擇五穀米、紫米、燕麥做的粽子，能大幅增加膳食纖維的比例，若能自製健康的粽子更好。夏子雯指出，蛋白質部份可由里肌肉、豆干丁取代三層肉，增加好的蛋白質，減少飽和脂肪，此外還可加入香菇、杏鮑菇等耐蒸的菇類，補充膳食纖維。

4.一天一顆粽

一顆鹹粽熱量約450至600大卡，鹼粽約140大卡，包餡鹼粽則有240大卡，因此夏子雯建議把鹹粽直接當正餐吃，鹼粽當點心吃，且一天最多一顆，取代正餐才不會過量攝取。她也提醒，粽子若在製作過程中已有調味，即無須再額外添加醬料，避免鈉攝取過量。

粽子 端午節 消化不良

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