端午連假明登場 預期疫情影響車流下降、中警彈性管制

明天將展開端午三天連假，台中市警局展開相關交通疏導計畫，不過警方預期受到疫情影響，交通流量可能不如往年多，但仍會有返鄉、旅遊需求，市警局為維護連續假期間交通安全順暢，仍針對市區的交通重點區域，規畫交通疏導勤務，視車流機動性調整。

台中市警局表示，預估從今天起至5日為止，車流以返鄉、收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道的周邊道路。

市警局說，屆時將在各重點路段、口派遣員警、義交加強交通指揮疏導、巡邏掌握交通狀況，機動發現交通堵塞，立即通報處置；另外假期期間將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，希望能預先、有效紓解逛街購物及旅遊人、車潮。

台中市警局交通大隊呼籲，連假期間外出可多搭乘大眾運輸交通工具，避免陷於車陣當中，破壞旅遊興致，如為自行駕駛，中、短途用路人儘可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。