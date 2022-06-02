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端午連假明登場 預期疫情影響車流下降、中警彈性管制

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天開始端午連假三天，台中市警局從今天開始相關交通疏導計畫。圖／台中市警局交通大隊提供
明天開始端午連假三天，台中市警局從今天開始相關交通疏導計畫。圖／台中市警局交通大隊提供

明天將展開端午三天連假，台中市警局展開相關交通疏導計畫，不過警方預期受到疫情影響，交通流量可能不如往年多，但仍會有返鄉、旅遊需求，市警局為維護連續假期間交通安全順暢，仍針對市區的交通重點區域，規畫交通疏導勤務，視車流機動性調整。

台中市警局表示，預估從今天起至5日為止，車流以返鄉、收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道的周邊道路。

市警局說，屆時將在各重點路段、口派遣員警、義交加強交通指揮疏導、巡邏掌握交通狀況，機動發現交通堵塞，立即通報處置；另外假期期間將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，希望能預先、有效紓解逛街購物及旅遊人、車潮。

台中市警局交通大隊呼籲，連假期間外出可多搭乘大眾運輸交通工具，避免陷於車陣當中，破壞旅遊興致，如為自行駕駛，中、短途用路人儘可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。

台中市交大說，鑑於連假期間民眾旅遊、返鄉相聚飲宴機會增加，除持續加強宣導、嚴格執法來全力降低酒駕事件的發生外，也提醒民眾切勿心存僥倖，以身試法，更應互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路安全。

明天開始端午連假三天，台中市警局從今天開始相關交通疏導計畫。圖／台中市警局交通大隊提供
明天開始端午連假三天，台中市警局從今天開始相關交通疏導計畫。圖／台中市警局交通大隊提供

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