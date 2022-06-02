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自己的膝蓋自己救 雞尾酒療法可緩解退化性關節疼痛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
醫師指，因退化性關節炎長期疼痛的病患，接受注射PRP及水介質震波療法後，有效緩解。記者王昭月／攝影
醫師指，因退化性關節炎長期疼痛的病患，接受注射PRP及水介質震波療法後，有效緩解。記者王昭月／攝影

退化性關節炎是許多上年紀的人共同困擾，有人打針、吃藥、做復健，疼痛感依舊在，一名中年男子因膝蓋長期疼痛，影響生活作息，抽自己的血小板血漿注射，提供組織生長因子，再輔以水介質震波治療，約一個月後有效緩解疼痛，「自己的膝蓋，自己救」。

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，院內退化性關節炎求治的病患均齡50歲以上，都因膝蓋長期疼痛影響生活，多數打針吃藥、復健或打玻尿酸，減痛效果有限。之後接受PRP注射加水介質震波治療的「雞尾酒療法」，減輕疼痛到一定程度。

他說，PRP是取患者適量血液離心處理後，抽上層高濃度血小板血漿注射到病患退化或需要治療的關節內，血小板內含修復組織所需的生長因子，濃縮後使用可加速刺激關節內軟骨，緩解關節退化。至於水介質震波治療則利用機器產生的高能量震波聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼或軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生及修復。

他表示，退化性膝關節炎依嚴重程度共分為4級，傳統治療約半年才能明顯感覺減痛，但接受雞尾酒療法的病患施打2次PRP後，減痛可進步一個等級。

關節炎 復健

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