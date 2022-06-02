司機員通報快篩陽仍令駕駛列車 台鐵改口深切檢討

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵改口深切檢討，坦承司機員通報快篩陽仍令開至七堵。示意圖，非當事車次。記者游明煌／攝影
台鐵改口深切檢討，坦承司機員通報快篩陽仍令開至七堵。示意圖，非當事車次。記者游明煌／攝影

針對台鐵一名司機員昨天駕駛2154車次區間車，到達基隆火車站時，因發現自己身體不適，自行快篩發現是陽性，通報後仍被要求繼續開下一趟2223次區間車，引發質疑。台鐵局今天凌晨改口再次說明，將深切檢討，只要司機員或車長快篩陽性應立即停止乘務。

台鐵一名司機員昨天下午駕駛2154車次區間車，到達基隆火車站時，發現自己身體不適，自行快篩發現是陽性，但傳出已向上通報，仍被要求繼續開下一趟2223次區間車，從基隆火車站開到七堵火車站才停下。

司機員為何快篩陽仍上路引起質疑，目前快篩陽已視同確診，全國火車駕駛產業工會不滿，認為未嚴格執行防疫SOP，等同讓司機員冒著風險開車，也增加火車的感染風險。

台鐵局昨晚第一次說明，經查該位司機員值乘2154次車時，並未向行控中心通報，而是在2223次車臨開車時，才向調度員反映他快篩陽性，調度台立即請其停止乘務，但因當時車已經開出基隆站，所以調度員於下一站七堵站令其停車，沒有繼續往下一站行駛。接獲司機員通報後，後續都依防疫規定處理，並無知悉司機員快篩陽仍叫其繼續乘務之情事。

不過，台鐵局經再確該相關細節後，今天凌晨更正說明，經再向相關人員查證，該位司機員值乘2154次車時尚未向行控中心通報，而是在2223次車臨開車前數分鐘，向調度員反應他快篩陽性，調度台接獲通報後徵詢司機員身體狀況，司機員回復尚可，乃將車開出，於下一站七堵站始停止其乘務。

台鐵局表示，將深切檢討本次事件的處理過程，司機員或車長快篩陽性應立即停止乘務，嚴格遵守防疫規定。

快篩陽性 台鐵 火車站

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