產品含PFAS恐有健康風險 跨國團體籲禁用

多個跨越國境、領域的民間團體，今天發出新聞稿呼籲，全球各國應禁用全氟及多氟的烷化物（PFAS），這類化學物質在環境中相當難以分解，會在人體及野生動物中累積，導致不利的健康影響；政府在全數禁用前應要求製造商揭露產品PFAS含量，尤其是會造成生育年齡女性暴露於PFAS的產品，製造商也應標註警語，讓消費者避免危害。

菲律賓「生態廢棄物聯盟」、馬來西亞「檳城消費者協會」、菲律賓「集智協力永續發展組織」、看守台灣協會及「國際消除污染物聯盟」今天共同舉辦線上研討會。菲律賓大學生物學研究所Michael Velarde博士領導的研究團隊，針對多種內分泌干擾物進行研究，發現大馬尼拉地區罹患乳癌的女性，體內PFAS含量較高。

Velarde表示，乳癌是全球最常見的癌症，而菲律賓的乳癌死亡率更居全亞洲之冠，絕大多數乳癌病例的發生原因並不明，致癌風險因子相當多，包括接觸到PFAS之類的內分泌干擾物。PFAS被應用於不沾鍋、家具、食物包裝、包裝紙和其他產品與材質，希望這些研究數據能促使相關主管機關正視國內使用PFAS的現況，並採取禁用等必要措施，特別是日常生活用品，尤須禁止使用PFAS。

與會團體表示，PFAS是工業製造出來的化學物質，以防油防水的性質著稱。PFAS通常用於食品的防油包裝紙、不沾鍋、防水衣物、防汙地毯和家具（如沙發、坐椅）襯墊、消防泡沫、油漆、塗料和密封劑、拋光劑和蠟，甚至添加於化妝品。

人類暴露於PFAS的途徑包括喝下被PFAS汙染的水、吃下受PFAS汙染的土壤所種出的作物、使用塗布PFAS的廚具烹煮食物、或是使用含PFAS的一次用包材包裝食物、吃下從PFAS汙染水體中捕撈的魚類、吸入被PFAS汙染的空氣或粉塵，還有使用含有PFAS的清潔及化妝用品而導致PFAS透過皮膚進入人體。

美國毒物與疾病登記署資料顯示，暴露於PFAS可能導致膽固醇含量上升、肝酵素含量發生變化、初生兒體重輕微下降、兒童接種疫苗的效力降低、孕婦罹患高血壓或子癲前症風險增加、還有罹患腎臟癌及睪丸癌的風險增加。

為避免暴露於PFAS，與會團體提醒，避免使用不沾鍋或其他具有防油特性的廚具，可改用不鏽鋼或是鑄鐵廚具，小心標示防汙防水的織品，少吃油膩的速食，因為這些食物的包裝通常會使用PFAS；另外別買微波爆米花，建議改用傳統方法（在爐子上加熱）製作爆米花；選購不含PTFE（聚四氟乙烯、鐵氟龍）或fluoro（氟化物）的個人衛生用品；選購新地毯和家具時，尋找沒有經過預處理的產品，不要選擇防汙處理的附帶服務。