林懷民「激流與倒影」寫台灣半世紀 承諾90歲寫回憶錄

「退休後的主要工作，就是清理遺產。」兩年前林懷民從雲門舞集藝術總監一職退休，開始整理在雲門四十多年完成的舞作和文章。「年輕時沒有典範來引導，是一個災難。」重讀舊作，他發現自己從文章紀錄的這些人物得到許多溫暖和力量，決定從中精選25篇散文加上後記，完成新書「激流與倒影」。「這可能是我的最後一本書，它是我的遺產，希望年輕一代能得到感動和激勵。」

「激流與倒影」收錄文章最早是1978年，最晚是今年，時間橫跨長達44年。林懷民自謙書中所寫是上下飛機、幕起幕落、趕場隙縫中寫就的文字，引用瘂弦詩句「激流怎能為倒影造像」，認為自己沒寫好。然而正是這樣「激流」般的文字，可以行雲流水、毫不刻意地為台灣這半世紀的藝文江湖，做了恰到好處的詮釋與見證。

「26歲創辦雲門，受到許多朋友和長輩的鼓勵。」林懷民回憶，聶華苓邀他去美國愛荷華參加國際寫作計畫，林懷民反而迷上了舞蹈。聶華苓問他要跳舞還是寫作，林懷民說「我現在想跳舞」，聶華苓先生安格爾還給他３百美元當，讓他到紐約學跳舞。

雲門是台灣第一個職業舞團，草創初期林懷民為了籌資，得四處教書與趕三點半。他曾想放棄，但引領他認識中國文化之美的戲曲學者俞大綱告訴他「你還年輕，只要做下去一定看得到結果，我不許你關雲門。」他說，編舞、經營舞團不容易，但雲門累積一批熱情的觀眾，「我想跳舞給這些人看，他們就是我跳舞的胡蘿蔔」。

「台灣很多事情像煙火一樣，光影乍現、瞬間消失。」林懷民感慨，俞大維當國防部長時打贏了八二三炮戰、奠定台灣幾十年的昇平，卻連台大都曾想拆掉他的故居。他希望用這本書留下兩代人的回憶，「寫他們就像鼓勵自己」。

退休後林懷民原想到英國住幾個月，卻被疫情嚇回來，「疫情成就了這本書」。這兩年他在家中「清理遺產」，整理舞作影片和舊作、家族照片和歷史，「都在過去踏步走」，發現自己「剩下4個USB還有幾本書。」

林懷民感嘆，他這一代人好不容易看到冷戰結束、世界和平，俄烏戰爭讓他感到「突然世界又崩塌了」，「我們好不容易從冷戰爬出來、又要爬回去?」。他曾想罷工不出版這本書，「但是書中的人呼喚我、每個人都在努力。」他也跟年輕一代喊話：「每個人必須像樹一樣，去找自己的養分；必須向外張望、不要自己覺得可憐。」

「激流與倒影」今天選在誠品舉行新書發表會。林懷民表示，這是他第一次在誠品書店舉行新書發表會，很開心「加入在誠品發表新書的作家行列」。誠品信義店面臨租約能否續約的關卡，林懷民表示，信義店是吳清友和吳旻潔「在現實中完成夢想的標竿」。18年前的統一集團抱持夢想，把可做精品百貨的地段租給誠品，他希望如今的統一集團還有抱持夢想的人，「希望2024年之後，還有更多作家可以在這裡宣告他的夢想和奮鬥；希望台灣的文化底氣，可以透過一本一本書疊厚。」

「沒寫下的事更如過眼雲煙，忘了。」75歲的林懷民這樣自謙；卻又在另一篇文章中提到「70歲是累積了經驗、出手最準確、創作最成熟的年紀。」如今不再江湖趕場的他，能否會繼續提筆，為自己的一生和台灣完成「激流」之外的另一種「倒影」？林懷民以90歲完成回憶錄的詩人瘂弦為師，承諾「我90歲會開始寫回憶錄。」

雲門舞集創辦人林懷民舉行「激流與倒影」新書發表會。記者曾吉松／攝影

雲門舞集創辦人林懷民，中午舉行「激流與倒影」新書發表會。記者曾吉松／攝影

1979年，剛結束《薪傳》首演，準備首度赴美國演出的林懷民。圖／姚孟嘉攝影

雲門舞集創辦人林懷民舉行「激流與倒影」新書發表會。記者曾吉松／攝影