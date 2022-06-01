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入境旅客唾液採檢首日 桃機：大幅減少通關時間

中央社／ 桃園機場1日電
圖為桃園機場候機室，旅客正在進行落地採檢。示意圖／記者黃仲明攝影
圖為桃園機場候機室，旅客正在進行落地採檢。示意圖／記者黃仲明攝影

台灣的國際機場今天起回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，桃機公司表示，依照時段不同，旅客約需100至120分鐘可完成所有流程，大幅減少通關時間。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，因應國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台灣的國際機場防疫自主防護能力已提升，為妥適調配醫護檢驗資源，自6月1日零時起，入境旅客抵台時須於機場採集唾液檢體，進行病毒核酸檢測（PCR），完成採檢後，再繼續入境檢疫措施。

這項政策上路首日，桃園國際機場公司回應記者詢問指出，觀察上午尖峰時段旅客入境情況（以BR11航班自洛杉磯返台落地共179人為例），通關流程包括入境健康檢疫資料申報、發燒篩檢站、移民署及提領行李總計約需時45分鐘，再加上唾液採檢及搭乘防疫車隊，通關作業時間約120分鐘。

桃機公司表示，觀察下午航班旅客較少時段（以BR868班機自香港返台落地共73人為例），通關作業時間約100分鐘，不管在離峰或尖峰時段，都較以往通關所需時間減少許多。

桃機公司指出，在旅客疏運作業方面，桃機公司已投入全數防疫車隊，也規劃動用預備車隊，必要時還將請松山機場機動支援，但因入境旅客日漸增多，尖峰時段難免造成旅客需花費較多時間等車的現象。

桃機公司表示，COVID-19疫情爆發至去年5月的統計，由親友接送或旅客自行駕車的疏運量占入境旅客總量約51%，未來若開放親友接送或旅客自行駕車，將可有效緩解防疫車隊不足窘境，節省旅客時間，提供更人性化服務。

日前返台已解除隔離的趙姓旅客告訴中央社記者，通關流程需花費較多時間在填寫入境健康申報上，若能提早填寫完畢可節省很多時間，例如長榮航空公司就會在報到時，要求旅客先填好入境申報系統，這對通關相當有幫助。

松山機場 桃機

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