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台鐵司機員快篩陽續開？台鐵局：獲報馬上通報停七堵站
台鐵一名司機員今天駕駛2154車次區間車，到達基隆火車站時，因發現自己身體不適，自行快篩發現是陽性，仍繼續開下一趟2223次區間車，引發質疑。台鐵局晚間說明，並無知悉司機員快篩陽仍叫其繼續開車，接獲通報時火車已經開出基隆站，調度員於下一站七堵站令其停車。
台鐵一名司機員今天下午駕駛2154車次區間車，到達基隆火車站時，發現自己身體不適，自行快篩發現是陽性，但傳出已向上通報，仍被要求繼續開下一趟2223次區間車，從到基隆火車站開到七堵火車站，引發質疑。
台鐵局今天晚間說明，經查該位司機員值乘2154次車時，並未向行控中心通報，而是在2223次車臨開車時，才向調度員反映他快篩陽性，調度台立即請其停止乘務，但因當時車已經開出基隆站，所以調度員於下一站七堵站令其停車，沒有繼續往下一站行駛。
台鐵局說，接獲司機員通報後，後續都依防疫規定處理，並無知悉司機員快篩陽仍叫其繼續乘務之情事。
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