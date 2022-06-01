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畜禽肉品上漲 農委會多管齊下穩定價格

中央社／ 雲林縣1日電
農委會主委陳吉仲。報系資料照／記者陳正興攝影
農委會主委陳吉仲。報系資料照／記者陳正興攝影

農委會主委陳吉仲今天表示，畜禽價格上漲與飼料價格有關，對此農委會預定要種植5萬公頃飼料玉米、釋放舊米當飼料米等方式，穩定畜禽價格且供應更多豬肉、雞肉給消費者，請民眾放心。

陳吉仲今天到雲林縣崙背鄉勘查洋香瓜災損，會後接受媒體聯訪；近日豬肉價格節節攀升，陳吉仲對此回應，目前畜禽價格上揚與原物料成本增加，尤其是黃豆和玉米價格持續上漲，因為市場機制，所以價格上升。

陳吉仲指出，近日豬肉價格上漲因端午節的市場需求帶動買氣，現在價格仍在綠燈區，每百公斤8000多元，豬農持續飼養，農委會會穩定而且供應更多豬肉、雞肉給消費者，價格都會在合理區間，請大家放心。

陳吉仲強調，畜禽價格波動與供需有關，今年2、3月時有媒體說國內雞肉一定會缺口，今天是6月1日，國內雞肉市場供應很穩定，當中還有部位肉，雞腿翅是從美國進口，照常進口可以提供所有需要的畜產品。

陳吉仲提到，對農委會及消費者來講，第一要確保所有畜禽生產穩定，雞蛋都已恢復正常，只要量穩定，價格波動幅度不會大，價格會不會漲完全是看玉米、黃豆的價格。

面對國際玉米和黃豆價昂，農委會今年預計要種植5萬公頃的飼料玉米，至少要釋放超過27萬公噸的舊米來當飼料米，透過行政院長幫忙讓營業稅減免到9月底。

陳吉仲 農委會 行政院

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