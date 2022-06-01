聯經出版推出線上書展 在家也能聽線上名家講座！

因疫情考量，聯經出版今年在台北國際書展沒有參展，購書優惠、作家活動等全都轉往線上，方便讀者在家仍能享有逛書展的樂趣。而聯經經營的《聯合文學》雜誌則以「密雨／語看守」主題創意展形式繼續參與台北國際書展！

聯經出版表示，書展是愛書人的盛大聚會，原本在今年的台北書展有20個攤位展出，為此籌備許久，但考量疫情嚴峻而退出，特別向書迷讀者致意，也宣佈從6/1~7/15特別籌畫「2022漫步悅讀星球」線上書展，結合購書優惠、滿額禮、抽獎、會員活動、作家講座，以大型書展規格，將活動搬到線上，讓讀者在家也能輕鬆享受逛書展的樂趣。

聯經「2022漫步悅讀星球」線上書展，主題視覺為前文化部長鄭麗君首次擔任譯者、並親自演繹有聲書的《小王子》全新譯版，由全球知名荷蘭插畫家馬克．揚森（Mark Janssen）以溫暖色彩，鮮活了大家心中的小王子。讀者只要書展購書滿額，即可帶回限量版「小王子筆記本」。另提供讀者購物金、「讀書托特提袋」等不同滿額禮，加碼滿額再抽「永光紅茶《茶金》復刻版茶罐組」、「日星鑄字行 鉛字小印章」、「購書禮券」等贈禮。

「2022漫步悅讀星球」線上書展優惠購書最低65折、豐富的滿額贈禮之外，另一個重點就是「作家線上活動」。六月份每個周末都安排邀請新書作者線上分享，有前文化部長鄭麗君、知名演員王琄、史博館研究員陳怡宏、石文誠、蘇峯楠、胡佛研究院郭岱君、臺師大教授劉滄龍、中研院文哲所何乏筆、臺大哲學系教授林明照、中研院社科中心曾國祥、政大政治系副教授葉浩、瀚草文創執行長曾瀚賢、瀚草文創董事長湯昇榮等。讓讀者如同實際走進展場，可逛可優惠、能拿好禮、聽講座，一次滿足。

而在疫情影響下，《聯合文學》雜誌將以新型態參與本屆台北國際書展。聯經創意總監兼《聯合文學》雜誌總編輯王聰威表示：「這次《聯合文學》雜誌受文化部與台灣文學館的邀請，首次獨立參展，成為『文學書區』的一員。最終我們決定以一種獨特的方式參與。」開幕之後的台北國際書展，觀展者或許不會當面見到聯文雜誌成員，卻將在「密雨／語看守」之中相遇。

「密雨之中，一位密語看守者」是本次《聯合文學》雜誌所設計的無人創意展主題。「現場沒有《聯合文學》自1984年創刊以來正經八百的歷史介紹，將看見的是在幾年之間被沿路拋棄的各期封面。因為這些不可能被書寫入史的『拋棄物』，正是身為編輯者每一日都在親身經歷的『出版史』，也是我們設法存活的證據。」

「在現場繁華展區中心，有一塊象徵人類被大疫所迫，以致於無人現場看守的地帶。」《聯合文學》雜誌結合了創作與現代藝術，化為「密雨」般的設計，歡迎在展場發現此處風景的人能留下「密語」交流。

聯經出版「2022漫步悅讀星球」線上書展（6/1~7/15） 圖／聯經出版提供

「2022漫步悅讀星球」線上書展（活動詳情：https://linkingunitas.com/2022EVENT）