端午連假前一天、明早就將湧車潮 國5恐塞15小時

連假車潮示意圖。報系資料照／記者陳弘逸攝影

端午連假將屆，高公局預估，連假尖峰時段可能湧現大量車潮，其中國5南向南港系統至頭城路段，端午節連假前一日（6月2日）上午9時起，可能就開始有車多壅塞情形，一路持續至深夜24時；此外，連假首日（6月3日）清晨5時起，也將出現車多，直到下午4時才紓解。

高公局表示，建議國5南向用路人，於連假首日清晨5時前，或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

高公局也說，根據氣象局預報，端午節連假首日北部山區及大台北、東半部地區有局部短暫雷陣雨，第2日及收假日水氣稍增，午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，提醒用路人遇天候不良時，行車時應小心駕駛。

高公局表示，為因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

此外，6月4日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。