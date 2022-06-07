疫情升溫不敢看牙醫？選對牙刷在家也能微洗牙，輕鬆美牙護齒！首推「飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波牙刷」！

新冠肺炎疫情升溫，許多民眾乖乖宅在家，不敢出門看牙醫，打亂潔牙好習慣。根據調查，疫情期間有五成以上民眾中斷口腔健康檢查、洗牙，加上居家辦公、遠端上課，飲食沒節制、倒頭就睡沒刷牙，悄悄養出滿口牙菌斑，成為齲齒和牙周病的罪魁禍首！

疫情讓民眾不敢出門看牙、洗牙，若沒仔細清潔牙齒，小心口腔孳生牙菌斑，形成齲齒和牙周病。牙醫師建議，電動牙刷是居家口腔衛生的好工具。 圖／shutterstock 和飛利浦提供

牙菌斑為何是牙齒保健大敵？研究發現，1立方毫米牙菌斑至少含有2億個細菌。其細菌分泌的有毒酸性物質等，會侵蝕牙齒表層琺瑯質，造成齲齒，也就是俗稱的蛀牙；甚至破壞牙齦，讓原本穩固的牙齒，開始動搖掉落，形成牙周病。

另外，牙菌斑若未清除乾淨，也會累積形成牙結石，造成牙齦腫脹、發炎、流血，甚至牙齦萎縮、牙根外露、牙周病等問題，民眾千萬別輕忽牙齒保健！

挑選好的刷牙工具 居家也能輕鬆美牙護齒

偏偏少了定期回診的幫助，民眾居家時要怎麼捍衛口腔健康，免於齲齒跟牙周病的困擾呢？牙醫師建議，最重要的是牙齒清潔，在家的時間變長，如果能多花一點時間在潔牙的細節上，可以降低疫情期間無法看診，可能延伸的口腔問題。

事實上，想把牙刷乾淨，需要清潔仔細、時間足夠、力道適中，但很少人能好好落實，花時間把牙刷好，這時候若有好的工具便能事半功倍。

想把牙刷乾淨，挑選優質的電動牙刷，便能事半功倍。 圖／飛利浦提供

想有效清潔牙齒 關鍵在「音波流體潔力」 幫你天天微洗牙

牙醫師建議，電動牙刷是居家口腔衛生的好工具。飛利浦Sonicare是第一支從牙醫師角度設計研發的音波牙刷，同時也是全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌*。

飛利浦Sonicare電動牙刷的專利音波震動技術，每分鐘震動31,000次，能溫和驅動水流，形成「音波流體潔力」，類似牙醫洗牙原理，清潔到一般手動牙刷或是旋轉式電動牙刷難以刷到的潔牙盲區，有效去除牙菌斑，深層清潔牙齒。

對一般人而言，如同天天享受微洗牙，甚至對於正在進行牙齒矯正、牙周病、牙齦脆弱敏感及注重牙齒美白者，因為牙齒難以清潔的死角更多、也需要更溫和有效的清潔方式，特別建議使用飛利浦Sonicare電動牙刷來進行清潔。

飛利浦Sonicare是全球牙醫第一推薦音波牙刷品牌*。「音波流體潔力」每分鐘震動31,000次，類似牙醫洗牙原理，有效去除牙菌斑，深層清潔牙齒。 圖／飛利浦提供

【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波電動牙刷】智能感應科技 X 5種模式，有效清除10倍牙菌斑、3天有感亮白、7倍護齦力

【飛利浦Sonicare DiamondClean Smart鑽石靚白智能音波震動牙刷】內建「3大智能感應科技」，搭配專屬潔牙APP，能感應潔牙區域、潔牙動作、潔牙力道，即時給予刷牙建議，不用擔心哪裡沒刷到、姿勢不對、力道過大，輕鬆享受零死角的完美潔淨！

【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷】內建「3大智能感應科技」和專屬潔牙APP，能即時給予刷牙建議，搭配4款智能感應刷頭，享受零死角的完美潔淨。 圖／飛利浦提供

透過5種模式「清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔」，搭配4種智能感應刷頭「智能超效清潔、智能超效亮白、智能超效護齦、智能舌苔清潔」，以及3段強度調整，一次滿足所有潔牙需求。

根據實測結果，【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷】能有效清除10倍牙菌斑，同時提升7倍護齦力，更能去除5倍牙漬，3天刷出有感亮白*，宛如天天在家微洗牙。

【飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷】有5種模式和3段強度調整，能清除10倍牙菌斑，提升7倍護齦力，去除5倍牙漬，3天刷出有感亮白*，宛如天天在家微洗牙。 圖／飛利浦提供

同系列也有簡配版的【DiamondClean鑽石靚白音波震動牙刷】擁有5種模式「清潔、亮白、拋光、牙齦保健、敏感」，特殊刷頭能提升44%牙菌斑清潔力，鑽石形狀刷毛能提升刷洗面，有效清除更多牙齒表面汙垢及牙菌斑，同時柔軟刷毛能提供穩固但溫和的潔牙效果。實測1週亮白2色階，更可達到有效清潔7倍牙菌斑、2週改善牙齦健康*。

除了刷牙後使用玻璃座漱口，還可放入專屬玻璃杯內充電。 圖／飛利浦提供

此外，貼心的充電設計讓電動牙刷使用更方便，在家可以將電動牙刷放入專屬玻璃杯內輕鬆充電，還可以在刷牙後使用玻璃座漱口；出差旅行時，可以換上創新設計的旅行充電盒，透過USB接上電腦或插座充電，亮白潔牙不受環境限制更輕鬆。

飛利浦Sonicare「雙人淨級」買一送一活動

即日起至8/31，於活動期間於指定通路，購買飛利浦Sonicare限定品項電動牙刷一支，即可登錄獲贈第二支免費電動牙刷。 圖／飛利浦提供

不讓疫情升溫帶來一口壞牙，選對牙刷在家也能微洗牙，輕鬆美牙護齒！即日起至8/31，於活動期間於指定通路，購買飛利浦Sonicare限定品項電動牙刷一支，即可登錄獲贈第二支免費電動牙刷。•買「鑽石靚白智能音波牙刷/鑽石靚白音波牙刷」，登錄送「智能護齦音波牙刷」•買「智能護齦音波牙刷」，登錄送「潔淨音波牙刷」(活動型號與登錄送之贈送型號依照通路有所不同，贈品數量有限送完為止，詳請請洽飛利浦官網、客服、各大百貨專櫃、電商、3C量販、官方直購店)

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文末保護文字：

*來自獨立市場研究公司，針對全球市場份額加總達72%的10個國家， 向1800多位牙科專業人士調查之結果。

*出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異