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端午吃粽應景熱量爆表 1餐2顆吃過多恐需跑醫院

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
豐原醫院提醒民眾，端午節吃粽子應景，應注意份量及營養均衡。圖／豐原醫院提供
豐原醫院提醒民眾，端午節吃粽子應景，應注意份量及營養均衡。圖／豐原醫院提供

端午節將於本周五登場，家家戶戶必備粽子應景過節，不少民眾因腸胃不適、體重上升或血糖飆高就醫，成了另類節慶症候群；豐原醫院表示，粽子較難消化，不少人1次吃2顆粽子，油膩的糯米加上佐料，當餐熱量即破表，血糖、體重也隨之上升。

小小粽子經過包綁，實際分量相當紮實，一顆中型粽就有將近1碗飯、2塊肉及1湯匙油，熱量就有約485大卡，已達一餐建議量600至700的7至8成，簡單的鹼粽也有140大卡，相當等逾半碗飯，若再加1湯匙蜂蜜，就在家47大卡熱量。

豐原醫院指出，對大多數的人而言，1顆中型粽子的碳水化合物已足夠，而平日若只吃6至7分滿飯的人來說，1顆粽子量也太多，但因少了青菜等纖維質及蛋白質(豆魚蛋肉類)，欠缺飽足感，所以無形中吃多也不自覺。

豐原醫院建議，若民眾有閒暇自己包粽，建議選用健康食材，例如五穀飯取代糯米，增加筍丁、香菇於餡料中，增加粽子的口感、香氣及纖維質，蒸過再滷的軟爛瘦肉丁取代五花肉，減少油脂量，以減少腸胃負擔。

如何吃粽吃得健康？豐原醫院回應，正餐吃一顆即可，再補充不足的青菜、肉類，例如搭配涼拌小黃瓜、豆腐等清爽料理，飯後再吃當季的甜桃或八分之一片鳳梨當助消化，避免使用甜辣醬，就是健康均衡的一餐，也可延緩血糖上升速度，兼顧腸胃健康及血糖、體重的穩定。

豐醫也提醒，民眾若點心吃一顆鹼粽，糖要少沾，下一餐則需扣除半碗飯。建議大家可斟酌粽子大小，決定該吃完一整顆或與人共享，也是避免吃過量的方法。

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