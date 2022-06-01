防228連假亂象重演 端午連假基金公路規畫彈性調撥車道

今年228連假，基隆市區和通往北海岸的基金公路曾大塞車，引發民怨。端午連假即將到來，基隆市警局今天表示，將在市區東岸商場、火車站、廟口夜市周邊道路，派遣警力加強交通觀測及疏導，基金公路萬里往基隆方向也會實施彈性調撥車道措施，請用路人配合。

今年228連假第2天，2月27日入夜前基隆市區湧入大批車潮，博愛、東岸和信二立體停車場都客滿，排隊等候進場的車輛形同占用車道，加上不斷繞行尋找停車地點的車流，造成交通大打結。基金公路則是在連假下午湧現返程車潮，造成大塞車。

基隆市警局交通隊表示，端午節連假期間，許多遊客會前往新北市石門區採購、品嚐知名肉粽，或是到北海岸進行短程旅遊，預估為基金公路帶來大量車潮，市警局規劃調撥車道措施，屆時將視實際交通量及車輛流速機動實施。

基金公路萬里往基隆方向（東行）調撥路段，自基金三路新加坡社區路口到基金二路5號前，長度約1260公尺。警方觀察萬里往基隆方向車流發生塞時，由交通警察統一通報執行；若氣候不佳、車流稀少未見壅塞，或雙向交通流量同時相近時不予執行。

交通隊表示，實施調撥車道措施時，請用路人遵守現場警察及義交人員指揮，行駛調撥車道務必開啟大燈，維護行車安全與順暢。