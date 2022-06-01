跟著蝴蝶去旅行 水保局打造中部深度農遊

暑假即將到來，到日月潭立槳吧！農委會水保局推出「2022跟著蝴蝶去旅行」活動，結合南投埔里桃米親水公園與魚池澀水社區，同時結合日月潭立槳體驗及在地特色的「遊山玩水」套裝行程。

水保局南投分局長陳榮俊表示，桃米親水公園6月3日重新啟用，也特別結合埔里鎮公所及日月潭風管處於6月3日至8月28日舉辦「埔里親水節」系列活動，開放民眾免費戲水消暑，周休假日還有藝文表演、體驗課程、假日市集；並串聯桃米親水公園與澀水社區，規畫推出減碳環保的「水水軸線」，包含生態體驗、電輔車代替接駁、特色紅茶體驗及秘境澀水森林步道等，邀請遊客跟著蝴蝶遊山、玩水消暑。

水保局表示，桃米親水公園於921災後施作，接引當地純淨山泉，是在地少有的親子安全戲水園地，每到夏日也吸引外地遊客慕名前來，但公園設施年久破損，不得不宣布封園，水保局協助親水公園大翻修，變好變美的親水公園獲得2021年建築園冶獎競賽肯定。

水保局表示，今年將農村的農遊品牌帶入跟著蝴蝶去旅行的系列活動，結合日月潭，媒合旅行業者推出「遊山玩水」遊程，包含日月潭玩水－SUP立槳體驗以及一日揉茶職人體驗，探訪茶園秘境、品嚐特色茶佐餐的在地深度行程，民眾防疫時也能安心的出遊，不管是家庭包車旅遊、小家庭的親子行程，體驗防疫、分流的安全農業旅遊。

更多活動參考 2022跟著蝴蝶去旅行網站( www.4seasontour-spring.com/ )，及臉書搜尋「山系親水公園」、「農村小童」粉絲頁查詢相關資訊。