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盛夏賞游魚之姿 故宮南院新檔展宋清大家的「魚藻圖」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
宋 范安仁〈魚藻圖〉。圖／故宮南院提供
宋 范安仁〈魚藻圖〉。圖／故宮南院提供

故宮南院「翰墨空間-故宮書畫賞析」，今天新檔展覽登場，展出五代南唐巨然〈秋山問道圖〉、宋范安仁〈魚藻圖〉，宋蘇軾〈書遺過子尺牘〉、宋黃庭堅〈荊州帖〉等4件重要古物，提供民眾盛夏觀賞水中游魚畫作，在疫情苦悶下消暑紓壓。

策展人、書畫文獻處副研究員林莉娜說，南唐巨然善畫煙嵐氣象，展品〈秋山問道圖〉整幅以水墨烘染，用淡墨「長披麻皴」畫山、堆疊卵石的「礬頭」描繪山石，再以筆頭下壓分岔的「破筆」及焦墨點苔，以墨色變化呈現江南山林的煙靄景致。

宋范安仁以畫魚聞名，魚兒游泳的神態及姿態，生動妙趣橫生。畫魚取其諧音，有生活富餘之意，也有莊子「安知魚樂」的自由嚮往；另一幅清惲壽平作〈魚藻圖〉，以淡彩沒骨技法，繪紫藤落花與魚、藻相間，用色和水交相暈染，給人一種透明感。兩者畫法各有趣味，觀眾不妨比較風格的異同。

選件另有「明四大家」其中唐寅〈山水〉與仇英〈柳溪泛舟〉的扇面作品，以及 (傳)宋劉松年〈攆茶圖〉、明文徵明〈溪亭客話〉與其學生陸師道〈臨文徵明吉祥庵圖〉等掛軸，畫中人物或在亭中玩古品茶，或在垂柳搖曳中泛舟，散發夏日舒暢的休閒氛圍。

沈度被明成祖誇讚為「我朝王羲之」，南院正展出的「《法華經》及其美術特展」中，不少明代《法華經》展件，即取法沈度妍美的楷體書風。本次選展沈度長篇大字隸書〈歸去來辭〉，可一窺他用筆古樸遒勁之美；與佛教相關還有明代董其昌〈書佛語〉，以行書抄寫佛教傳統尊稱「佛」的十種稱號，線條秀雅流暢。

參觀動線最末是弘一大師李叔同及曾國藩作品。李叔同中年出家，鑽研六朝抄寫佛經的字體，平淡恬靜的書風展現高僧風範；曾國藩字體瘦勁挺拔，〈行書七言聯〉來自陸游〈風雨對坐〉詩，「餘味在胸中」彷彿也為觀眾說出看展後的心情。拉近觀眾與傳統書畫距離，展廳免費提供搭配每檔展件所設計的「書畫小知識」教育推廣摺頁，展出共36組件作品，展期至9月4日。

清 惲壽平〈魚藻圖〉 (局部)。圖／故宮南院提供
清 惲壽平〈魚藻圖〉 (局部)。圖／故宮南院提供
元 高克恭〈林巒烟雨圖〉。圖／故宮南院提供
元 高克恭〈林巒烟雨圖〉。圖／故宮南院提供
宋 劉松年〈攆茶圖〉。圖／故宮南院提供
宋 劉松年〈攆茶圖〉。圖／故宮南院提供
明 陸師道〈臨文徵明吉祥庵圖〉 (局部)
明 陸師道〈臨文徵明吉祥庵圖〉 (局部)
五代南唐 巨然〈秋山問道圖〉。圖／故宮南院提供
五代南唐 巨然〈秋山問道圖〉。圖／故宮南院提供
明 文徵明〈溪亭客話〉(局部)。圖／故宮南院提供
明 文徵明〈溪亭客話〉(局部)。圖／故宮南院提供

故宮南院 佛教 疫情

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