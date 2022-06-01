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國內航空票價6月底再調漲 陳玉珍要求離島居民維持凍漲

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民航局副局長方志文日前到陳玉珍立委辦公室說明，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格，已高於國內航線運價調漲之門檻，將調漲全額票價，自6月30日起生效。圖／立委陳玉珍辦公室提供
民航局副局長方志文日前到陳玉珍立委辦公室說明，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格，已高於國內航線運價調漲之門檻，將調漲全額票價，自6月30日起生效。圖／立委陳玉珍辦公室提供

什麼都漲，就是薪水不漲。國內航空業者近期公告將自6月30日起調高票價。金門立委陳玉珍今天表示，2個月不到票價又要再調漲，但她仍會要求民航局基於照顧離島居民，居民的票價應持續凍漲。

國際燃油價格大幅攀升，連續3個月平均價格再度達國內線運價調漲門檻，國內航空業者再次公告將自6月30日起調高票價，陳玉珍說，在今年3月底，因應燃油價格調漲，國內機票已調整過一次，當時民航局長林國顯前來拜會說明時，民航局已經具體承諾，為照顧離島居民搭機往返需求，民航局將給予票價差額補助，維持離島居民票價負擔不變。

民航局副局長方志文日前也到陳玉珍立委辦公室說明，依據中油本月1日公告之航空燃油價格，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升29.38元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自6月30日起生效。

金門各航線平均漲幅約5.4%，平均調漲新臺幣122元，但為照顧離島地區居民，政府會依照離島立委的建議，持續給予離島票價補貼，維持去年7月30日以來的離島居民機票價格，讓離島居民的負擔維持凍漲。

票價 民航局 陳玉珍

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