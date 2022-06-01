快訊

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

今增8.8萬例本土確診、122病歿 2嬰孩家中過世

肉粽1顆熱量直逼便當 營養師籲搭配4蔬果更均衡

中央社／ 台北1日電
端午節必吃的肉粽暗藏高熱量，營養師提醒，1顆肉粽高達600大卡。聯合報系資料照
端午節必吃的肉粽暗藏高熱量，營養師提醒，1顆肉粽高達600大卡。聯合報系資料照

端午節必吃的肉粽暗藏高熱量，營養師提醒，1顆肉粽高達600大卡，直逼1個便當又不容易消化，建議每餐最多1顆粽再搭配綠花椰菜、番茄、奇異果或是木瓜等蔬果，補充維他命C與膳食纖維。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，民眾大多在家中自主防疫，戶外活動與運動量大幅減少，若是端午節放肆大吃粽子，當心消化不良又容易變胖。

癌症關懷基金會營養師柯曉彤近日發布新聞稿表示，傳統肉粽大多以糯米、五花肉、花生、鹹蛋黃等高油脂的食材所組成，北部粽還會先將糯米經油炒過，不但重油、重鹹，熱量也相當驚人，小小1顆熱量高達500至600大卡，直逼1個便當。

不只肉粽，甜粽熱量也相當可觀。柯曉彤說，甜粽以豆沙餡為主，製作時都會額外加入油和糖以增添風味，每顆熱量高達300至400大卡。

營養師趙函穎也表示，糯米本身就不容易消化，再加上高油、重鹹的食材，恐增加急性腸胃炎、胃食道逆流或脹氣等問題，尤其民眾在端午節期間經常把粽子當成主食，一餐就吃掉好幾顆，都會加重身體負擔。

趙函穎建議，一般民眾每餐最多吃1顆粽子就好，再搭配2份蔬菜和1份水果，補充膳食纖維與維他命C；至於有糖尿病、高血脂、心血管疾病等慢性疾病的患者，每天最好以1顆為限、每餐最多半顆，再搭配蔬菜水果一起食用。

趙函穎說，在蔬菜水果的選擇上，可以選擇CP值高又富含維生素C與膳食纖維的蔬果，例如綠花椰菜、番茄、奇異果或是木瓜，其中的維生素C是天然的抗氧化劑可以維持免疫機能、幫助緩解喉嚨痛或身體發熱等症狀，膳食纖維則可幫助腸胃道蠕動；腸胃比較不好的民眾也可以在餐前先吃1顆奇異果，不僅能幫助消化，還可以緩解脹氣、分解蛋白質。

不少民眾吃粽的同時還會淋上甜辣醬，但柯曉彤指出，粽子本身已有調味，沾醬不但熱量高、鈉含量也高，15公克就有60大卡熱量、超過200毫克的鈉，容易造成水腫和體重上升。

此外，在吃粽子的過程中，最好細嚼慢嚥，趙函穎說，每一口都咬20下可以促進消化酵素分泌，並且多多補充水分，加強油脂與澱粉代謝。

粽子 端午節

延伸閱讀

獨／肉粽熱銷毛豬驚漲10元 新北嚴查防聯合漲價

粽子吃得健康 避免毒從口入

端午節吃粽子熱量爆表？營養師提示3重點，不怕收假增三高又變肥

端午節就是要吃粽子！全台6間熱門名店 讓你吃透南北粽

相關新聞

午後對流旺盛 台中、新北等7縣市大雨特報

受到午後對流影響，氣象局針對新北市山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣等地發布大雨特報。

南韓我來了！台人可自由行入境、打2劑免隔離「不含高端」 5重點一次看

離出國遊玩的日子愈來愈近了！日本6月10日起開放國外旅行團，台灣在免隔離名單之內，不過台灣仍受到觀光局「禁團令」之因素，旅行社無法組團出國。南韓則在今日（6月1日）起開放個人觀光簽證的申請，台灣人申請免費。不過入境前需準備醫院快篩或PCR報告，入境後3日內仍需提供PCR報告，算是在出國過程較為花費且麻煩的地方。《聯合新聞網》帶你看這次相關措施，讓你遊韓不卡關。

存時間老本／雙北積極推動「時間銀行」 為何新北提領少、北市歇業？

現在照顧別人，換取未來有人照顧自己，這種存時間老本的「時間銀行」，這些年從國外流行到台灣，尤其面對高齡社會長照人力短缺的窘境，時間銀行從雙北市府到民間都曾積極推動。不過，這套暖心機制在台灣步履蹣跚，不僅台北市公辦的「天使銀行」早已停止運作，新北市的「佈老銀行」則是存的時間多、提領的少，究竟遇到什麼罩門，讓愛心無法生息？

誠品信義店恐熄燈 林懷民召喚抱持夢想的人

繼誠品書店敦南店熄燈後，日前傳出信義店可能因租金問題而退出原址。雲門舞集創辦人林懷民今天表示，誠品書店是華文世界最大的資...

觀光業盼不到端午連假商機？墾丁琉球旅宿住房冷清清

周五就是端午3天連假，但全台疫情仍處高原期，兒童疫苗近期在各地開打，影響連假民眾出遊意願，屏東縣墾丁、小琉球等熱門夏日旅...

北捷嚴選品質保證 「生鮮水果線上訂車站取」獲熱烈迴響

台北捷運嚴選，就是品質保證。北捷「生鮮水果線上訂、車站取」專案與業者合作，提供捷運通勤旅客就近購買蔬果，打造便利「捷運新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。