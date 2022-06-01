家事事件法上路10周年 民團：司法機關投入資源不足

日前憲法法庭做出停止執行義大利籍父親帶女兒返國生活的裁判，引發家事法實務界、學界討論。今天適逢家事事件法施行10周年，婦女新知基金會、台北市晚晴婦女協會邀勵馨基金會、兒福聯盟、現代婦女基金會召開記者會指出，司法機關投入家事事件的資源不足，導致親子事件審理期間過長、執行成效也不彰，民間團體已經組成修法小組，預計下會期由立委范雲提出修法版本。

婦女新知基金會副董事長郭怡青表示，家事事件法目的主要在關心未成年子女最佳利益如何實踐，但司法機關投入資源遠遠不足，以家事調查官為例，目前全國家事調查官僅49名，每年家事件法案件卻高達17萬多，家事法官也不夠，案件量過多的情況下，導致審理時間過長、親子事件執行成效不彰。

鴻翔國際法律事務所法務長秦季芳也說，家事法官不到150名，一年卻需要面對17萬家事事件案件，平均審理案件數終結日期都過長。

秦季芳另指出，家事調查官必須運用法律、社工、心理等專業，從孩子生長環境、競爭親權父母間的關係著手，在探詢當事人意願過程中扮演的角色吃重，但全國3個家事法院，除了高雄少年及家事法院以外，其他的家事調查官都不到5名，甚至2019年到2021年完全沒有招考家事調查官。

秦季芳說，家事庭在法院處於弱勢，家事法官的專業沒有受到足夠重視，在家事法官人數、家事調查官也沒有看到充分支持，要期待家事案件審理有很好的品質，無疑是緣木求魚。

台北市晚晴婦女協會理事朱宜君則表示，親子案件從調解到訴訟定讞，結案期間少則1年餘，多則3到4年不等，但孩子不是物品，除夾在父母爭訟對立之間左右為難，且孩子成長不等人，時間愈久，孩子與非同住的另一方感情只會愈來愈疏離，不但未能保障未成年子女與非同住方會面交往權利，也不符合未成年子女最佳利益。

現代婦女基金會司法社工部主任黃心怡也說，案件若拖很久，加上部分法官不積極介入，讓親情維繫維權中斷，且約4成的孩子在父母高衝突時會有忠誠議題，為了對同住一方表達忠誠，說出不想與非同住一方相處的話，但其實每個孩子都希望同時擁有爸媽的愛。

黃心怡說，讓孩子表達意願沒有錯，但不該拖孩子上戰場擋子彈，此外，若裁定後卻無法執行，又回到法院，只是陷入無限輪迴。

因此，民間團體呼籲司法院應投入更多資源在家事法領域，提升整體家事法官、家事調查官、程序監理人及司法事務官的員額及訓練。親子案件審理時間應予控制及縮短，子女交付相關的執行應予專業化，婦女新知與北市晚晴婦女協會也已經推動修法小組，研擬修法草案，並由范雲在下個會期提出家事事件法修法版本。