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疫情捐血人潮銳減 嘉南高屏澎東地區血庫大缺血
高雄捐血中心' rel='捐血中心'>捐血中心表示，南部的嘉南高屏澎東地區，每天約需2000袋的醫療用血，從4月下旬起疫情逐漸升溫時，捐血人潮已有明顯減少。
近日南部COVID-19確診人數暴增，加上前一段時間又受到梅雨鋒面天候不穩影響，台南與高雄捐血中心的捐血人潮僅剩平常3至4成左右，捐血中心目前血液庫存量已經嚴重短缺，無法百分之百滿足醫院血液申請訂單，對醫院醫療用血使用造成相當大的衝擊。
高雄捐血中心表示，在學校陸續實施遠距教學，公司、工廠員工分流分艙管制措施，以及部分捐血團體單位內部傳出確診個案影響，許多周期性的捐血活動都無法如期辦理，對血液募集造成相當大的衝擊。目前南部地區捐血中心也成為新冠疫情下的受災戶。
捐血中心呼籲民眾，只要是身體健康，可以趕快挽袖捐血；如果是確診者或居家隔離者，在暫緩捐血14天的禁令過後，也能踴躍來捐血。
高雄捐血中心表示，6月3日至5日端午節連假，台南與高雄捐血中心捐血不打烊，邀請民眾利用連假休息期間，呼朋引伴一起來挽袖捐血，有機會獲得限量版「黑熊安全帽」，每天抽出2位幸運的捐血人。
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