快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正大學開發自動鑑別肝肺功能系統 輔助癌症精準治療

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
中正大學開發醫療輔助系統，能自動劃分病人肝肺功能優劣，讓病人接受放射線治療時，大幅降低正常細胞的損害。記者莊祖銘／攝影
中正大學開發醫療輔助系統，能自動劃分病人肝肺功能優劣，讓病人接受放射線治療時，大幅降低正常細胞的損害。記者莊祖銘／攝影

放射線治療透過局部照射殺死癌細胞，規畫治療路徑時，主要仰賴醫師人工判讀與圈選器官的功能性分布，中正大學機械工程系副教授楊智媖開發1套自動化系統，透過影像匹配技術，自動判別並畫分肝、肺各區及其功能性優劣，盼減輕醫師人力負擔，也降低病人整體肝、肺臟功能損害。

「放射線不只針對癌細胞，正常細胞組織也會受影響。」楊智媖說，病患放射線治療前，醫師必須先做好照射的路徑規畫，如何降低正常細胞受輻射損害的情況下，又能精準破壞癌細胞，更顯重要。

「若放射線可只經過肝、肺等功能性較差的地方，保留高功能細胞，讓病患較無副作用，也減少治療後功能性損失。」楊智媖說，在一次與大林慈濟醫院洽談研究題目時，放射腫瘤科醫師提出檢測肝、肺功能的實務需求，於是她便與大林慈濟合作開發「可鑑別肝肺功能性並畫分優劣區塊的自動化系統」。

楊智媖說，該系統耗時近6年開發，用醫學影像分析、影像匹配等技術，導入肝、肺臟在核磁共振、電腦斷層掃描影像，經系統計算和自動定位，就能畫分肝、肺臟各區塊，找到功能較好或較差的組織細胞，輸出分區輪廓曲線圖。

傳統肝功能檢測需透過核磁共振影像，肺功能則藉由嘴巴吸入或血液打入放射物質，再透過電腦斷層掃瞄捕捉體內訊號成像。楊智媖指出，這些檢測方式都需要以人工目測，判斷與圈選肝、肺各區功能優劣，非常仰賴醫師長年的經驗。

「一個人的胸腔影像會產出上百張切面圖像，如肺有5大肺葉18個小結，每張醫學影像都由醫師手動圈選，需要花費大量人力時間，每天能處理病患資料有限。」楊智媖說，病人體型會因療程產生改變，得重新拍攝與規畫放射線治療的路徑。

中正團隊開發自動化系統採四維電腦斷層掃描影像，可從病患肺部影像數值變化，判斷肺泡通氣功能優劣，降低病患做傳統肺功能檢測時，額外吸入放射物質而引起的副作用。該系統已經申請臨床試驗，透過大林慈濟醫院申請專利，未來將持續優化，尋求相關廠商合作商業化，造福更多癌症病患。

醫師 癌細胞 慈濟

延伸閱讀

中正大學接收協志校地產 「永續經營」方針擬設醫學院

協志退場捐校產 創辦人號召教職員校友參加末屆畢典

協志校地捐中正大學規畫藍圖曝 私校退場條例嘉義首例

中正大學團隊就地取材 提高3D列印強度獨家軟體精算

相關新聞

旅行社「餓太久」 55億國旅補助最快提前至7月15日上路

為了振興觀光，交通部向行政院爭取60億元振興預算，其中觀光旅遊業占55億元，預計9月實施，不過許多業者都認為可能撐不到那...

南韓我來了！台人可自由行入境、打2劑免隔離「不含高端」 5重點一次看

離出國遊玩的日子愈來愈近了！日本6月10日起開放國外旅行團，台灣在免隔離名單之內，不過台灣仍受到觀光局「禁團令」之因素，旅行社無法組團出國。南韓則在今日（6月1日）起開放個人觀光簽證的申請，台灣人申請免費。不過入境前需準備醫院快篩或PCR報告，入境後3日內仍需提供PCR報告，算是在出國過程較為花費且麻煩的地方。《聯合新聞網》帶你看這次相關措施，讓你遊韓不卡關。

不用再帶實體照片 即日起辦護照可線上填表

外交部領事事務局今啟用「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，要辦護照的民眾可以在線上填資料、上傳照片。領事事務局局長葉非比...

連假到竹子湖賞繡球花地景藝術 搭大眾交通最便利

「2022竹子湖繡球花季」今年地景藝術以「時尚純彩色」為主題，各農園紛紛響應打造拍照打卡造景，歡迎市民朋友搭乘公共交通工...

國內航空票價6月底再調漲 陳玉珍要求離島居民維持凍漲

什麼都漲，就是薪水不漲。國內航空業者近期公告將自6月30日起調高票價。金門立委陳玉珍今天表示，2個月不到票價又要再調漲，...

家事事件法上路10周年 民團：司法機關投入資源不足

日前憲法法庭做出停止執行義大利籍父親帶女兒返國生活的裁判，引發家事法實務界、學界討論。今天適逢家事事件法施行10周年，婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。