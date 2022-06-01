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新北消保官抽查6款充電式電蚊拍 安全性全都不合格
天氣漸熱蚊蟲也變多，民眾多會用電蚊拍驅蚊。新北市消保官鍾佳儒表示，此次選購6款網路販售的充電型電蚊拍送檢，結果全數不符合CNS 60335安全性標準，均已請業者將問題商品下架；另有2件不符合商品標示法規定，已轉請轄區縣市政府令業者限期改正。
鍾佳儒指出，去年12月媒體報導，屏東有民眾將電蚊拍放著充電就出門，結果突然起火，幸好巡邏警員及時把火撲滅，才未釀成大禍。因有注意到此新聞，隨即針對電蚊拍安全性把關。
保官指出，本次檢驗委託台灣科技有限公司（SGS）抽驗6件「充電式電蚊拍」，檢測項目包括「連續充電168小時」及「針對塑料執行針焰試驗」等2個項目。
消保官指出，雖然6款電蚊拍都有通過可充電168小時的標準，但在「針對塑料執行針焰試驗」部分，6款全數不合格。其中還有2款電蚊拍不符合商品標示法以及電器商品標示基準，因都是外縣市業者，已請經發局通知相關主管機關查處。
消保官提醒，消費者在使用電蚊拍時，應注意這5點：1、被擊斃於網面的蚊子，請抖動網使其脫落，切勿用水沖洗，以防短路。2、電蚊拍工作於直流高壓，會產生一定強度火花。因此嚴禁在充滿易燃氣體的場所使用和檢修，通電時忌用手或導電金屬棒接觸高壓電網，以防意外。3、另電蚊拍並非玩具，兒童不宜使用。4、充電時請不要按動開關或觸摸網面。充電時間不要超過 15 小時。5、電蚊拍金屬網面破損或變形時，不要繼續使用。
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