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保存蔬菜不只要保鮮膜 主廚：需多加這1步驟才新鮮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名主廚分享保存蔬菜的正確方法，「需加一步驟，才能保持新鮮」。圖擷自抖音
一名主廚分享保存蔬菜的正確方法，「需加一步驟，才能保持新鮮」。圖擷自抖音

許多家庭煮菜時會剩下一些當下用不完的菜葉，有些人會直接用保鮮膜包著放進冰箱，但現職日式廚藝教學的主廚就分享，因為台灣很潮濕所以保存蔬菜的正確方法，還需加一步驟。

原PO在抖音上分享保存吃剩白菜的妙招，首先用廚房紙巾吸乾白菜多餘的水分，紙巾不用拿起來，直接用保鮮膜將白菜與紙巾整個包覆起來，總共包三次確保覆蓋完整，他也補充，若沒有保鮮膜，使用保鮮袋也可以，提供給短時間內不會煮完白菜的人去應用。

@chunhunghsu 如何延長白菜保存時間？#tiktok美食製作人 #廚藝 #烹飪 #料理教室 #家庭主婦 #廚房小技巧 #家常菜 ♬ 原聲 - 廟會風情

網友看了紛紛留言，「學會了，增長知識」、「學起來了，謝謝分享」、「其他的蔬菜也可以這樣做哦！減少水份就可以延長時間比較不會爛掉」。但也有人認為此舉不夠環保，「塑膠袋直接裝起來抽真空就好，用這麼多保鮮膜不環保」、「海洋：繼續包，你們包多少等等就吃多少」、「過度包裝」。

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