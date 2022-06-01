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獨／肉粽熱銷毛豬驚漲10元 新北嚴查防聯合漲價

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市每天交易豬隻約2500頭，今年3月前毛豬交易價每公斤均價約76元、5月已飆漲到約86元。圖／新北市市場處提供
新北市每天交易豬隻約2500頭，今年3月前毛豬交易價每公斤均價約76元、5月已飆漲到約86元。圖／新北市市場處提供

本周五即將迎來端午連假，民眾近日也多購買肉粽準備應景，肉粽內主要餡料豬肉也因此水漲船高，新北市每天交易豬隻約2500頭，今年3月前毛豬交易價每公斤均價約76元、5月已飆漲到約86元，農業局表示因飼料上漲、節日需求及天氣炎熱導致價格上揚，市場處近期則加強稽查市場售價，以防聯合漲價。

日前台灣的缺蛋荒歷歷在目，賣場雞蛋價從一盒約50元漲到約80元以上，讓民眾怨聲載道。面對端午節即將來臨，新北市的毛豬源頭交易價格，也從3月仍維持1公斤76.16元、漲到4月80.92元、5月則達均價86.18元。讓民眾有感的是，肉粽的價格從過往約40元漲到約50元，目前北部經常可見一顆肉粽售價達60元以上，物價不斷飆高令民眾吃不消。

新北市農業局表示，豬肉價格近期因飼料價格上漲，目前批發市場價格約維持每百公斤8500元，仍在綠燈區水準內。而5月逢端午節日豬肉需求增加，近期飼料價格上漲飼養成本增加，且產地天氣逐漸炎熱，豬隻育成率低導致供應減少，將持續掌握及關注毛豬拍賣價格。

新北市市場處為防豬肉聯合漲價情形發生，針對公有零售市場販售之蔬果、生鮮及熟食等各類代表商品調查物價並公布於官方網站，新北市市場處表示，經訪查今年3月豬肉價格平均約在每公斤208至263元間，111年5月豬肉價格平均約於每公斤205至268元間，未見明顯漲幅。

新北市主任消保官王治宇則說，新北市有設立民生物資物價平穩小組，持續每日監控豬肉等物價漲跌情形，如發現有異常哄抬或聯合行為，將啟動稽查並移由檢調或公平交易委員會查處。

新北市毛豬源頭交易價格，從3月1公斤76.16元、漲到5月均價86.18元。圖／農委會網站翻攝
新北市毛豬源頭交易價格，從3月1公斤76.16元、漲到5月均價86.18元。圖／農委會網站翻攝

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