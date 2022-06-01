韓國今重啟觀光！可自由行、疫苗2劑以上免隔離

根據韓國觀光公社台北支社所提供的資料，韓國自4月18日起，大部分的社交距離相關防疫措施解封，5月2日起，室外不用戴口罩（50人以上，或多人一起在公共設施仍需配戴）。因COVID-19臨時中斷的免簽資格，也先改以申請「觀光簽證（C-3-9）」入境，並於6月1日開放。

有意申請觀光簽證的民眾，須事前由本人至官網預約（https://consul.mofa.go.kr/en/main.do），並準備「簽證申請表、6個月內拍攝的2吋照片、行程計畫、來回機票定位證明、10萬元以上存款證明、護照正本與影本、身份證正本和影本」等資料，申請完後10個工作日可領取，有效期間為3個月。官方也表示，入境類型沒有限制，但旅遊簽證目前僅能個人申請。

針對民眾所關心的海外入境免隔離議題，官方表示，符合完整接種疫苗者，可入境免隔離，適用於WHO緊急使用清單的疫苗廠牌，包括莫德納、AZ、BNT等廠牌（不含高端），接種2劑（嬌生為1劑）後滿14～180天，或接種完3劑者即可符合資格。另需有PCR／醫院抗原快篩檢查陰性報告書、疫苗接種證明書。