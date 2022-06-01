端午連假「兩時段」易降雨 氣象局曝降雨區域

今天各地天氣相較昨天比較穩定，不過氣象局仍提醒，中午過後，各地山區、大台北地區仍要注意午後雷陣雨；今整體天氣高溫悶熱，外出仍要留意防曬，多補充水分，慎防熱傷害。

氣象局表示，從衛星雲圖來看，台灣北邊原本比較接近我們的鋒面已往北移，今天整體雲量變得比較少，不過台灣附近還是有零星水氣，中午過後有午後雷陣雨的發展機率。

氣象局說，今天大部分時間都是高溫悶熱、晴到多雲的天氣，不過中午過後，各地山區、宜蘭花蓮地區、大台北平地，容易有午後雷陣雨；山區部分則容易有比較大局部雨勢出現。

氣溫方面，氣象局表示，今天天氣穩定，在太陽加熱、再加上偏西南風吹佛，各地高溫都偏高，北部、宜花地區高溫31、32度，中南部、台東地區則是34、35度。今天台東部分地區、中南部內陸、近山區的溫度還會再高一、兩度，中午前後高溫明顯偏高。

氣象局表示，今天到接下來後半周，也就是端午連假的天氣型態大致都類似，整體都是多雲到晴天為主，但有兩個時段容易降雨，其中像是山區、宜花、大台北部分地區容易有午後雷陣雨，中南部受到西南風影響，清晨到上午則有零星短暫雨，不過雨勢都是來得快去得快，降雨影響時間不長。

氣象局表示，連假第二、三天，也就是周末時，水氣增多，中南部地區的天氣沒有前兩天這麼穩定，會出現局部短暫陣雨，但不是整體下雨的狀態，民眾外出記得攜帶雨具，還是可以安排戶外活動。

氣象局說，4、5日的山區午後雷陣雨會變得更旺盛，民眾前往山區活動，要留意天氣變化。此外，下周一北邊又有鋒面接近台灣，也就是收假後、下周一開始，台灣水氣增加，降雨機率提高，西半部有局部大雨出現。另也提醒，今天到周五，金馬有局部霧或低雲，往返金門馬祖要留意。