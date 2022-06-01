疫情衝擊幾乎1團都沒有 旅遊業籲：特色團遊補助應延長

專家預測國內疫情高原期即將過去，各界看好下半年邊境解封。為此，交通部長王國材今分別和觀光業者、旅宿業者座談，針對振興的想法交流。不過有業者透露，原本交通部觀光局規畫之前國旅券的剩餘款將作為旅行社團遊補助，使用期限到6月底止，但實際上5、6月剛好是國內疫情高峰期，幾乎無法出團，盼可以延長補助使用期限至7、8月，另也希望比照健身房，解除三劑令的限制。

實際上，由於目前國境尚未開放，王國材日前受訪時即說，將先用55億元經費振興觀光業，希望透過內需撐一陣子。

中華民國旅行商業同業公會全聯會指出，旅行業的商務行為是觀光產業的龍頭，以國旅團的方式可疑街帶動交通運具業、旅宿業、景區業，甚至是在地商家等各項經濟體，因此給予旅遊業金額，並非直接補助業者，而是以轉嫁消費的方式，分享到各觀光產業，建議55億元的振興經費，旅行業應該至少分配35億元。

此外，也有業者表示，原本觀光局規畫到6月底的特色團體旅遊經費，但實際上4、5、6月適逢疫情高峰，根本一團都沒有，呼籲未用完的經費是否可以延長到7、8月，且併行假日可以使用，屆時剛好也可以銜接9月的觀光振興。

由於健身房日前成功爭取解除三劑令，全聯會說，旅行社不該又成為唯一被禁的行業，這並不合理，希望交通部為觀光旅遊業發聲。

對於邊境解封議題，全聯會則說，雖然國境尚未解封，不過各項前期作業都需要時間，需要觀光局取消旅行社出入團禁令，或是放寬部分規定。