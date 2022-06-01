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虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

肉量總重2.6公斤！肉多多「外帶超多多套餐」享49折　加3元再送3盤肉

記者／ 陳睿中 報導

繼先前推出「外帶超多多」防疫套餐，主打大份量的「肉多多火鍋」為慶祝桃園中華店6月1日新開幕，自6月1日至6月30日期間，全台門市再加碼「加1元多1件」優惠活動！不僅「外帶超多多」可享外帶自取999元優惠價，現場加1元，就可再多1份肉盤，最多一次加3盤，整體總肉量最高可達2.6公斤，讓民眾在家可以爽爽狂嗑巨量肉山！

在疫情期間，肉多多火鍋的門店活動仍不斷推陳出新。此波推出的「外帶超多多」防疫套餐，主餐可以從美國牛腹肉／活力梅花豬／活力培根豬／無骨鮮雞腿／白蝦／蛤蜊／巴沙魚片等7種品項中，任選搭配8款 （每款200公克），一次爽快享受1.6公斤的超大肉量；同時套餐中的「季節時蔬」與「火鍋料拼盤」也可以換成主餐肉盤，組成總肉量達2公斤的超強套餐組合，原價2,038元，外帶自取優惠價999元，現享49折優惠。

肉多多推出「外帶超多多」套餐，搭配限時加碼活動，最多一次可享受2.6公斤大份量肉盤。 圖／肉多多 提供
肉多多推出「外帶超多多」套餐，搭配限時加碼活動，最多一次可享受2.6公斤大份量肉盤。 圖／肉多多 提供

「外帶超多多」防疫套餐自推出以來就引發熱烈話題，週末甚至出現訂餐後3小時才能取餐的爆單熱潮。延續「滾石不生苔」的概念，肉多多火鍋為慶祝桃園中華店開幕，6月1日至6月30日期間，全台門店再針對外帶超多多套餐推出「加1元多1件」的優惠。民眾只要加價1元，就可再多1盤肉盤；加價3元，就可獲得「3盤肉盤」（每組套餐最多加購3份肉盤），打造出總肉量最多達2.6公斤的超級豪邁肉食大餐，徹底滿足肉肉控們想大口吃肉的食慾。

除了打造「肉量炸裂」的用餐氛圍，針對小家庭或是較少用餐人數的消費族群，肉多多火鍋也貼心推出雙人餐、4人餐的組合，各為399元、699元，並且同樣適用「加1元多1件」的期間限定優惠（每份套餐限加購1份），一舉回應消費者在居家防疫期間的報復性嗑肉需求。

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