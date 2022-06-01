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風機光電設置屢影響環境生態 環團籲加嚴環評標準

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署4月預告修正環評規定，加嚴風機與最近建築物實施環評距離，從現行250公尺提升至500公尺。記者黃義書／攝影
環保署4月預告修正環評規定，加嚴風機與最近建築物實施環評距離，從現行250公尺提升至500公尺。記者黃義書／攝影

環保署近日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案，風機與最近建築物應實施環評的距離從250公尺加嚴至500公尺，其餘則未調整，環團今天發出聲明呼籲，為順利推動綠能發展，環評門檻應加嚴，建議陸域風機距民宅距離以葉片直徑15倍範圍作為環評標準，另外現行太陽能光電環評標準過於寬鬆，應立即修正。

社團法人海線一家親環保協會、彰化縣環境保護聯盟、台灣石虎保育協會、台灣蠻野心足生態協會、環境權保障基金會、環境法律人協會、台灣環境規劃協會、苗栗縣自然生態學會等環團今天聯合發出聲明，呼籲加嚴綠能環評標準。

聲明指出，陸域風機環評標準應依葉片直徑或塔架高度的倍數制定安全距離，才可因案因地制宜評估及預防陸域風機的負面影響，依工研院量測技術發展中心研究，以葉片直徑80公尺、風力發電機輸出電功率為2000kW陸域風機實測，距葉片直徑15倍距離，一般噪音仍達40分貝，建議風機與最近民宅建物距離風機葉片直徑15倍以下者應環評，又考量垂直式風機發展，應保留直線距離500公尺以下標準。

風力發電機組葉片運轉對鳥類安危有殺傷力，聲明指出，若風機設於一般保護區及重要野鳥棲地也應實施環評，設置地點離養殖漁業生產區、畜牧場過近也會影響動物成長，應增訂風力發電機組與養殖漁業生產區及畜牧場500公尺以下者應實施環評。

聲明表示，近年引發眾多綠能開發衝突的太陽能光電系統，也未列於本次預告修正，目前設置太陽光電發電系統僅要求「位於重要濕地」應辦理環評，沒有設置多少裝置容量或面積應實施環評的規模標準，而應環評區位亦未納入國家公園、野生動物及鳥類棲地或特定農業區等環境敏感區位等，實在過於寬鬆。

聲明指出，應立即啟動修正光電系統環評認定標準，以協助光電設置減少環境爭議，考量太陽光電設置有多種樣態，如何依各類型光電樣態、規模及不同環境區位設計不同的環境規範，以及訂出更合宜的應實施環評標準，環保署應邀集各方研商合理方案。

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